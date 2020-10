Un fort terratrèmol a Turquia causa 14 morts i 400 ferits

Un fort terratrèmol de magnitud 6,8 a la riba oriental del mar Egeu va sacsejar ahir la costa oest de Turquia i les illes gregues que queden més a prop d'Anatòlia. A l'hora de tancar aquesta edició hi havia 12 morts i més de 400 ferits a Turquia, mentre que Grècia, per la seva banda, va consignar la mort de dues persones, dos joves de 15 i 17 anys que sortien de l'institut a Samos, l'illa grega més propera a l'epicentre. En aquesta illa, a més, hi ha vuit ferits i alguns edificis antics afectats.

La pitjor part se la va emportar Esmirna, la tercera ciutat més gran de Turquia. Les autoritats temen que el nombre de morts augmenti en les properes hores, ja que 20 edificis d'habitatges d'aquesta població han quedat completament destruïts. Les tasques de rescat continuaven a l'hora de tancar aquesta edició.

«Estem amb els nostres ciutadans afectats pel terratrèmol, amb tota la capacitat de l'Estat. Estem prenent totes les mesures necessàries per ajudar la regió», va explicar el president turc, Recep Tayyip Erdogan.

El seu Govern ha estat molt criticat per l'oposició en l'últim any per «no haver adoptat les mesures necessàries» per protegir el país dels terratrèmols constants que el sacsegen.