El Govern confia que baixin els contagis però no descarta confinar en domicilis

El Govern de la Generalitat confia vèncer la corba de contagis de la covid-19 amb les noves restriccions aprovades dijous sota l'estat d'alarma, com aïllar els municipis en cap de setmana, però no descarta demanar el confinament domiciliari si les dades no milloren en les pròximes dues setmanes, cosa que el ministeri descarta per ara.

El secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol, va considerar ahir que el confinament domiciliari ha de ser sempre «l'última alternativa», però no ho va descartar. «Si veiem que en els pròxims dies les mesures no són suficients, haurem de demanar al Govern espanyol que es plantegi aquesta possibilitat», va dir. Ramentol va precisar que el confinament domiciliari no ha de ser igual que el març passat i que, «si arribés el cas», es podria demanar però amb les escoles obertes.

En el mateix sentit es va expressar el director de la Unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalu-nya, Jacobo Mendioroz, que va valorar que les dades dels últims tres dies mostren un decreixement dels contagis, uniforme a gairebé tot Catalunya. «Si aquest decreixement torna a pujar hi haurà d'haver mesures més dures», va vaticinar Mendioroz.



Illa, no al confinament

Aquest posicionament, de moment, oficiós i sense concretar, xoca amb l'opinió el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ahir va considerar que les mesures que l'estat d'alarma posa en mans de les comunitats per «estabilitzar, doblegar i mantenir baixa» la corba de contagis de covid-19 fa preveure que no siguin necessaris confinaments domiciliaris, que no inclou el decret.

Marc Ramentol va precisar, tot i això, que «necessitem catorze dies per tenir clar l'impacte» de les últimes restriccions imposades, com el toc de queda nocturn i les anunciades dijous, amb confinament perimetral i municipal de cap de setmana a tot Catalunya.



Les UCI, en estat crític

Mentre s'avaluen les restriccions, ahir es va donar a conèixer que el 52% dels llits d'unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals de Catalunya ja estan ocupats per persones malaltes de Covid-19, una situació que no es donava des dels mesos d'abril i maig, durant la primera onada de la pandèmia.

L'increment dels nous casos es reflecteix en el nombre de proves PCR fetes, que en algunes jornades han arribat a les 48.000 diàries. Per primera vegada des de la primavera els 447 malalts de covid-19 que ocupen les UCI suposen el 52% del total (887 pacients covid i no covid).

A més, els pacients amb covid suposen el 20% de les urgències que s'atenen en l'atenció primària, on també han augmentat les sospites de coronavirus ateses en les últimes setmanes.

El decreixement de les dades de la pandèmia s'observa en gairebé totes les regions, excepte a les Terres de l'Ebre, on creixen les dades, probablement a causa dels cribratges massius que s'han fet en escoles i indústries d'aquesta zona en les últimes setmanes, segons ha explicat Mendioroz.

Els hospitals catalans, per la seva banda, s'esforcen per no suspendre les operacions quirúrgiques programades no urgents però una gran part, especialment els de menys grandària, ja comencen a patir tensions de disponibilitat de llits, davant el fort increment dels malalts de covid-19.



Dubtes en educació

També s'ha es va saber ahir que el grau de presencialitat dels alumnes en l'etapa postobligatòria (batxillerat i FP) a partir de dilluns que ve dependrà de cada centre educatiu, però la presència mínima haurà de ser del 50%, van confirmar fonts d'Educació. Davant els dubtes plantejats per les direccions de diversos centres educatius, fonts del departament d'Educació es van referir a les instruccions enviades el 30 de juny als centres educatius, on s'especifica que «s'ha de mantenir presencialitat mínima del 50% en els centres», de la qual cosa es dedueix que «el màxim de classes en línia serà també del 50%». Des de la conselleria es va subratllar que les instruccions «no són passar a un curs telemàtic 100%», sinó «reduir la presencialitat, en funció dels plans d'organització de cada centre per al curs 2020-21».