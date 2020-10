L'Ajuntament de Manresa allarga el servei de repartiment a domicili

L'Ajuntament de Manresa allarga el servei municipal de repartiment de menjar a domicili que va posar a disposició dels bars i restaurants de la ciutat com a mesura de suport al sector.

A més a més, ha inclòs els centres d'estètica entre els negocis que se'n poden beneficiar, amb la idea que puguin vendre productes i oferir als clients i clientes el seu transport a les cases.

La mesura té l'objectiu d'ajudar a obrir noves línies de negoci a aquells establiments „bars, restaurants i centres d'estètica„ que no disposen de la logística ni del personal per dur a terme un servei de repartiment a domicili. El servei està disponible només per a negocis de Manresa i el lliurament es fa exclusivament a clients de la ciutat. No es dona servei ni a establiments ni a clients de fora de Manresa.

Els que vulguin reservar el servei, que té un preu reduït d'un euro per lliurament, han de trucar al telèfon 660 531 628 dins l'horari de 12 a 14 h i de 20 a 22 h (l'horari pot variar si s'aproven noves restriccions). Està en funcionament cada dia de la setmana. Un cop sol·licitat, un dispositiu habilitat per l'Ajuntament s'encarrega de fer el repartiment, anant a buscar el paquet a l'establiment i entregant-lo al client, i garantint totes les mesures anticovid.

L'Ajuntament vol aclarir i remarcar que en cap cas el repartidor es cuida de fer el cobrament del menjar. El pagament ha de ser acordat entre bar, restaurant o centre d'estètica i client. L'Ajuntament tampoc contacta en cap cas directament amb el client, ni els clients poden contactar amb el servei de repartiment.