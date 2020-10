L'ensenyament postobligatori es resisteix a buidar les aules de forma completa

Algunes aules dels instituts quedaran buides com aquesta del Francesc Ribalta de Solsona arxiu particular.

Els centres educatius que ofereixen ensenyament postobligatori a la Catalunya Central respondran a la demanda del departament d'Educació de reduir la presencialitat a les aules per tal de minimitzar el risc de contagi de la covid-19. Tot i això, apostaran per sistemes híbrids que combinaran la presencialitat amb les classes telemàtiques per no perdre la relació directa amb els alumnes.

Malgrat les noves mesures que va aprovar el Procicat aquest dijous que representaven un enduriment de les restriccions per tal d'aplacar la crisi sanitària de la covid-19, la Generalitat va acordar mantenir la presencialitat de l'alumnat a tota l'educació obligatòria. Per altra banda, els centres hauran de treballar per reduir la presencialitat al batxillerat, formació professional i règim especial des del proper dilluns fins, com a mínim, el final del primer trimestre. Tot i això tenen la propera setmana de marge per poder organitzar el nou calendari trimestral.

Els centres educatius de la Catalunya Central entenen les restriccions a causa de la situació preocupant que s'està vivint a Catalunya però cap dels consultats per Regió7 reduirà la presencialitat completament i, per tant, tots apostaran per un sistema híbrid.

A La Salle de Manresa asseguren que faran ensenyament en línia quan es pugui fer i en aquelles activitats que requereixin ense-nyament presencial es farà anar els alumnes a l'escola. «Bàsicament això serà per fer activitats avaluables o per a les pràctiques», explica Toni Beltran, director de La Salle de Manresa. «Avui en dia els programes de videoconferència et permeten moltes coses. Els docents tenen opcions com compartir la pantalla o crear una pissarra virtual, entre d'altres. Fins ara també teníem càmeres a les aules per tal que els alumnes que estaven confinats poguessin seguir les classes que la resta d'alumnes feien de manera presencial. En aquest sentit cada professor farà el que cregui més convenient, però evidentment tindran més recursos al centre que a casa», apunta Beltran.

La Salle reduirà la presencialitat el màxim possible per responsabilitat, però tot i això reorganitzarà el calendari dels cursos per tal que almenys un dia a la setmana els alumnes de batxillerat vagin al centre a realitzar activitats avaluables o pràctiques.

A l' institut Guillem Catà de Manresa estan treballant per mantenir entre un 60 i un 70% la presencialitat a les aules. «Ara estem estudiant el currículum dels cursos per mirar quines classes es poden fer de manera presencial i quines poden ser telemàtiques, per poder quadrar una mica un nou horari prioritzant la presencialitat de l'alumne. La clau penso que és mantenir una part presencial pràctica dels alumnes», afirma la directora del centre, Marta Codina.

Pel que fa als cicles formatius, al Guillem Catà alguns ja s'estaven fent de forma semipresencial per tal de mantenir unes ràtios baixes. Tal com apunta la directora, en principi aquestes mantindran el seu funcionament, mentre que alguns cicles que no s'havien hagut de modificar per tenir pocs alumnes ara sí que hauran de reduir la presencialitat.

L' institut Alt Berguedà ahir també estava duent a terme reunions per configurar l'activitat del batxillerat i els cicles en les properes setmanes. En el seu cas ja tenien plantejat un sistema híbrid des del principi de curs però ara l'han d'adaptar a la situació actual. Tot i això la seva directora, Núria Puig, assegura que el centre sempre ha apostat per les classes presencials ja que són les que funcionen correctament per a l'ensenyament. «Però bé, si ens diuen que hem d'intentar reduir les classes presencials, doncs ara mirarem com ho farem per tal que afecti el mínim possible l'alumnat», afirma Puig, que apunta també que Educació va comunicar als centres que no prenguessin decisions precipitades i que tenien la setmana vinent de marge per poder-ho quadrar tot. Entre 650 i 700 alumnes de l'institut s'hauran d'adaptar a aquesta nova mesura.

Les escoles agràries també estan incloses dins les restriccions decretades per la Generalitat, però aquests tipus de centres que ofereixen un ensenyament més pràctic ho tenen més complicat per reduir la presència a l'aula dels alumnes. Tot i això, l' Escola Agrària del Solsonès farà tres dies de classes presencials i dues de forma telemàtica. «Nosaltres fem moltes pràctiques a la nostra finca, al bosc, a explotacions veïnes i també fem moltes visites tècniques. Llavors la idea es concentrar totes aquestes activitats en tres dies i els dos dies que els alumnes siguin a casa fer formació telemàtica. Combinarem la formació telemàtica amb activitats que puguin fer els alumnes pel seu compte des de casa com mirar un vídeo, estudiar alguna documentació o fer alguna lectura», assegura la directora del centre, Isabel Rovira. Aquest centre, com d'altres, ja havia col·locat càmeres a les aules per tal que els alumnes confinats poguessin seguir les classes des de casa. D'aquest centre se'n veuen afectats uns setanta alumnes.

L' Escola Agrària de Manresa també s'ha vist afectada per les restriccions. Aquest centre ofereix un cicle formatiu de grau mitjà que inclou moltes activitats pràctiques. Això obliga el centre a mantenir la presencialitat en bastantes hores tot i que el director del centre, Ernest Valls, assegura que totes les classes teòriques que es puguin seguir des de casa es faran telemàticament.

Tots els centres coincideixen a assenyalar que la situació no és la ideal però que s'han d'adaptar per responsabilitat.