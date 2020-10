L'Hospital Sant Bernabé gairebé dobla els ingressats per covid-19 en set dies

L'Hospital Sant Bernabé de Berga té 30 pacients ingressats amb covid-19, gairebé el doble que fa una setmana. Segons va informar el centre berguedà aquest divendres, la xifra de malalts per coronavirus segueix augmentant diàriament. Divendres passat, dia que l'hospital berguedà informa sobre l'estat de la pandèmia al centre, hi havia 16 ingressats per covid-19. Fa dues setmanes, la xifra era de 5 ingressats. Per tant, en dues setmanes s'ha produït un augment de 25 pacients.

El centre hospitalari berguedà va explicar també que durant aquesta setmana han ingressat 28 persones afectades pel coronavirus. En el transcurs dels últims set dies s'han donat 14 altes de persones que s'han negativitzat i, com a notícia esperançadora, no s'ha produït cap defunció en els últims set dies.

Pel que fa als professionals sanitaris del centre berguedà, hi ha 2 treballadors aïllats per la covid-19. El centre de moment manté la programació de les activitats quirúrgiques però hi ha restringides les visites a les persones ingressades a l'hospital.



Lleuger increment del risc

L'índex de risc de rebrot al Berguedà va augmentar lleugerament aquest divendres i la comarca segueix liderant el rànquing català amb 2.355 punts. El que va disminuir va ser la velocitat de transmissió de la malaltia, que va passar de 3,10 a 2,82. Del 20 al 26 d'octubre hi ha hagut a la comarca berguedana un total de 365 casos positius de covid-19.

Als centres educatius de la comarca la tendència segueix a l'alça i aquest divendres eren 401 les persones confinades. Al Berguedà hi ha 15 grups escolars confinats i en els darrers 10 dies s'han produït 28 positius entre els alumnes i els docents. El centre més afectat per la covid-19 segueix sent l'institut Serra de Noet de Berga, que té un total de 5 grups confinats i 143 persones en quarantena.