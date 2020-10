La limitació municipal arrenca amb controls esporàdics a la carretera i mobilitat quotidiana

La nova fase de restricció de la mobilitat concentrada en el confinament perimetral a l'àmbit municipal va arrencar ahir a la xarxa viària amb baixa potència. Tant en els efectius com en els efectes. Si més no, els visuals. Poc es va notar a les carreteres de l'entorn de Manresa durant les primeres hores del dia, molt probablement perquè és una restricció que permet la mobilitat per feina (degudament justificada però sense excepcions) i que en aquesta nova fase s'hi entrava en un divendres, jornada laboral. És veritat, però, que aquesta apreciació sempre depèn del cantó per on es miri o, sobretot, del cantó per on se circuli. I, en definitiva, si en l'itinerari es coincideix o no amb controls policials muntats específicament per fer complir aquestes noves disposicions.

Com a molt, ahir al matí es podia intuir una circulació més fluïda (repeteixo, si no es coincidia amb cap control), però en cap cas no es podia parlar d'un descens dràstic o notable de la circulació. Així ho valorava, per exemple, la dependenta d'una de les gasolineres que hi ha al llarg de la carretera C-55, que mirant el moviment registrat a caixa fins a 1/4 de 9 del matí deia que, com a molt, podia parlar del 5% menys del que seria habitual. «Segurament després del migdia és quan es notarà més que el trànsit baixa, perquè és divendres i aquest dia a la tarda la mobilitat es concentra sobretot en la sortida de cap de setmana. Si no es pot sortir del municipi per aquesta causa, avui no els veurem passar», augurava. De fet, el pronòstic no anava desencaminat, ja que, certament, a la tarda es palpava al tram sud de la C-55 un trànsit sensiblement inferior a un divendres normal, quan es converteix en un formiguer de sortida cap al nord.

En aquesta mateixa gasolinera feia benzina Francesc Gálvez, comercial d'una empresa alimentària, que coincidia amb l'apreciació que «sembla que hi ha alguns cotxes menys, perquè no m'he trobat cap de les petites retencions habituals, però està clar que de trànsit n'hi ha. És difícil apreciar que hi hagi cap restricció, mirant la carretera ara mateix». I encara un tercer testimoni amb prou context per valorar-ho, aturat també en aquesta estació de servei. El camioner Antoni Giménez, que havia sortit de Bellpuig a 1/4 de 8 del matí i es dirigia cap a Barcelona, explicava que «m'ha estranyat que no m'he trobat cap control, perquè estava convençut que, sent el primer dia, només sortir ja toparia amb algun. Però no». Giménez corroborava que «venint per l'A2 i l'Eix Transversal, no puc dir que hagi notat gaire diferència entre aquest divendres i els dels últims mesos».

En un recorregut realitzat ahir al matí entre quarts de 8 i les 9, a la C-55 des de Monistrol fins a la ronda de Manresa no hi havia presència de cap control, tampoc a l'entrada sud de la capital del Bages, ni tampoc a la N-141c per l'interior de Sant Fruitós i fins a Navarcles. Sí que, en canvi, es van trobar un dispositiu ostensible i exhaustiu els conductors que venien de la C-16 des del nord Berga cap a Manresa i també els que anaven en direcció contrària. En concret, l'operatiu dels Mossos d'Esquadra es va disposar a la rotonda situada davant de l'antiga discoteca Menfis. En sentit Manresa, un total de quatre agents feien aturar cadascun dels cotxes per requerir-los els justificants de la seva mobilitat. Majoritàriament, els conductors duien els papers a punt. Aquest control feia que es formés una llarga cua de vehicles al llarg de la recta de davant de l'antiga discoteca.



«Comencem a estar-hi acostumats»

Isaac Heredia, veí de Sallent que anava a treballar al polígon dels Dolors de Manresa, s'ho agafava amb resignació «perquè en els mesos que portem, ja ens hem hagut d'acostumar als controls i perquè ja he sortit de casa convençut que en algun punt o altre em pararien». De fet, tot i que encara tenia una quinzena de vehicles aturats al davant, Heredia ja duia els papers a punt a la mà per mostrar-los al control. «Comprovant de l'empresa i paper d'autoresponsabilitat, perquè ara ja sabem de què va tot això», reblava.

A la mateixa gasolinera del recorregut matinal, la persona que l'atenia ahir a la tarda certificava que «ara hi ha menys trànsit que un divendres com el de la setmana passada», però també posava de manifest que «els que vam veure aquesta carretera durant el confinament i els desconfinaments, en un dia com avui ens sembla que segueix en la plena normalitat». En aquesta estació de servei hi feia benzina a quarts de 4 de la tarda Jordi Miras, que tornava a Manresa des de la feina, a Martorell. Miras explicava que pels polígons del Baix Llobregat «he coincidit amb un parell de controls policials en poca estona de marge, però eera força fluïd, perquè pel que he vist la majoria de conductors anaven ben preparats, amb la documentació a punt. Avui suposo que tothom es movia per feina i ho duia justificat, demà [dissabte] ja es deurà notar molt més en el trànsit».



Descens de sortida de Barcelona

La Policia Local de Manresa també va muntar dispositius a primera hora del matí a les entrades de la ciutat (com ara a prop de la caserna de la Guàrdia Civil), tal i com informava a través del seu compte de twitter. I la de Santpedor, per exemple, en tenia muntat un a primera hora de la tarda a la sortida del poble cap a Manresa per la carretera que passa pel parc de l'Agulla.

El Servei Català de Trànsit informava que aquest divendres, des de les 12 de la nit fins a les 9 del matí, havien sortit 79.321 vehicles de l'àrea de Barcelona, el que suposava una reducció del 14,2% respecte al 2 d'octubre, i del 23,1% respecte al dia equivalent del 2019.