L'OMS adverteix sobre les greus seqüeles de la covid en pacients ja recuperats

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va recalcar ahir les greus seqüeles a llarg termini que pot tenir la covid-19 en pacients, «amb una preocupant varietat de símptomes que poden canviar amb el temps i poden afectar qualsevol sistema corporal». «Aquest virus no només mata gent, sinó que a un important nombre de persones les aboca a greus efectes a llarg termini», va advertir el màxim responsable de l'OMS en roda de premsa. Les seqüeles poden ser «fatiga, tos, dificultat per respirar, inflamacions i ferides en importants òrgans, incloent-hi pulmons i cor, o fins i tot efectes neurològics i psicològics», va apuntar.

Tedros, que va convidar a participar virtualment en la roda de premsa alguns d'aquests pacients amb seqüeles de llarga durada, va insistir que la recuperació de la malaltia en molts casos «pot ser lenta, a vegades qüestió de setmanes o mesos, i no sempre és una ruta en línia recta». El director general va afegir que aquests efectes a llarg termini en pacients demostren «la inviabilitat moral de l'estratègia d'immunitat de grup», que alguns països van intentar en els primers mesos de pandèmia, consistent a no frenar la transmissió per intentar que grans parts de la població desenvolupessin anticossos contra la covid-19. Aquesta estratègia «no sols portaria milions més de morts innecessàries, sinó que generaria un enorme nombre de persones abocades a un lent camí cap a la recuperació total».

La immunitat de grup «només és possible amb vacunes segures i efectives que es distribueixin a tot el món», va dir.