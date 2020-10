Els petits municipis denuncien que no s'ha pensat en ells

Petits municipis de la Catalunya Central han denunciat que a l'hora d'adoptar les noves restriccions per la covid-19 no s'ha pensat en ells.

Entre aquests petits municipis n'hi ha alguns com Guixers, al nord del Solsonès, que no tenen ni una sola botiga. Els seus veïns estan acostumats a anar a comprar a Sant Llorenç de Morunys, que, amb poc menys de 1.000 habitants, és el municipi més gran de la Vall de Lord. Ara, les restriccions de mobilitat durant el cap de setmana els han deixat amb la incògnita de si poden sortir del poble per anar a comprar. Per això, reclamen que les restriccions s'ampliïn a tota la vall i denuncien que la normativa s'ha fet des de Barcelona i sense pensar en els pobles petits. Amb l'anunci de noves restriccions, les segones residències de Sant Llorenç de Morunys s'han començat a omplir i l'alcalde, Francesc Riu, lamenta que no té mitjans per controlar-ho.

Els batlles de Sant Llorenç de Morunys i Guixers critiquen que les mesures restrictives anunciades pel Govern «no tenen en compte els pobles petits». Des de Guixers, Jordi Selga lamenta que «creen molta confusió perquè no està ben definit què podem fer i què no». «Extraoficialment ens diuen que els veïns sí que es poden desplaçar a comprar, però no podem transmetre aquest missatge amb seguretat perquè, en cas que ho facin i se'ls aturi i sancioni, ens sentiríem moralment responsables», diu Selga, que afegeix que «les lleis no estan ben escrites ni pensades per als pobles petits».

Davant d'aquesta situació, els batlles de la vall de Lord han demanat a la Generalitat que se'ls consideri una única unitat i que, per tant, es puguin desplaçar tranquil·lament pels tres termes municipals, és a dir, Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra. També donen suport a la iniciativa els seus veïns. Patrícia Miralles, veïna de Guixers, relata que al seu municipi no hi ha cap comerç i, per tant, «no podem ni comprar el pa» i, per això, creu que seria convenient que els deixessin moure per tota la vall de Lord «per tal de poder cobrir les necessitats bàsiques».

Al Bages, Fonollosa és un dels municipis amb una oferta comercial limitada. Hi ha dos establiments i el seu alcalde, Eloi Hernàndez, explica que són botigues que «garanteixen els productes bàsics i de primera necessitat», encara que recorda que tenen certes limitacions amb els horaris. Davant d'una oferta limitada, Hernàndez explica que «s'ha de fer previsió, però les restriccions es van anunciar dijous i no se n'ha pogut fer gaire, i no hi ha capacitat per anar un altre lloc amb més disponibilitat de productes». Davant aquesta oferta limitada de productes, Hernàndez deixa clar que des del consistori «agraïm moltíssim la feina que fan» però considera que «el més lògic és que poguéssim anar als municipis més propers, com Sant Joan o Calaf, per comprar».

Un altre dels municipis del Bages amb una oferta limitada és Mura. En aquest cas, la seva alcaldessa, Montse Playà, explica que «el principal problema és per a la gent gran que no té cotxe i depèn d'algú que els porti», però afegeix que «ens hem organitzat amb les dues botigues que hi ha al poble perquè tothom qui vulgui pugui fer la comanda per telèfon i la hi preparen». També explicava que ahir, tot i el confinament, van disposar de metgessa al poble i de servei de farmàcia.

De fet, més que la mobilitat de Mura cap enfora, una de les preocupacions de Playà és que, amb el confinament municipal, durant els caps de setmana no hi haurà visitants a Mura, cosa que també tindrà conseqüències en el comerç local, ja que suposen una part important de la seva clientela, tal com també ho són dels restaurants, que malgrat que puguin oferir plats per emportar «també pateixen molt».