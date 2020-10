El PSC explora acords electorals amb Units, Lliures i la Lliga Democràtica

El PSC es va reunir ahir amb Units per Avancar, Lliga Democràtica i Lliures per explorar un pacte per a les properes eleccions catalanes. Va ser una primera presa de contacte «molt preliminar, exploratòria, per compartir anàlisis», segons fonts socialistes, que van recordar que «encara no estan ni convocades les eleccions». Els representants dels altres partits van sortir satisfets de la trobada. Segons fonts presents a la reunió, hi va haver «molt bones formes» i «molta cordialitat», però no es va entrar en el fons de la qüestió. Això passarà d'aquí en una nova trobada en què els partits hauran d'arribar amb propostes. El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, va oficiar la cita al costat del secretari d'organització i ministre de Sanitat, Salvador Illa, connectat de forma telemàtica, i la portaveu Eva Granados. Per part d'Units va acudir Ramon Espadaler, per part de la Lliga Astrid Barrio i Josep Ramon Bosch, i per part de Lliures, Antoni Fernàndez Teixidó.