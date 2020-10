El rebrot desbocat fa de Vic un dels focus de la pandèmia a l'Estat

Amb més de 550 positius per 100.000 habitants i un risc de rebrot desbocat, la situació de la pandèmia a Vic està descontrolada. Tant, que les xifres la converteixen en un dels principals focus de l'Estat, i per trobar un origen a aquesta problemàtica cal remuntar-se a l'agost. «Les xifres no ens acompanyen. Les xifres són molt altes sobretot de transmissió i de possibilitat de rebrot. Ens costa saber, trobar la causa única de per què la ciutat de Vic està aquí», explica l'alcaldessa de la ciutat, Anna Erra.

La situació a Vic i rodalia va començar a complicar-se per la pandèmia ja el mes d'agost, quan van haver de fer cribratges massius al sud de la ciutat. «A partir d'aquí no hem sabut acabar de rebaixar aquesta corba, tot i que s'han pres mesures i s'han fet controls a la via pública», apunta Erra.

Tant l'alcaldessa com diferents responsables sanitaris de la ciutat consultats apunten que l'augment de la incidència de la pandèmia a la ciutat té múltiples causes. Marta Serrarols, gerent de l'Àrea Bàsica de Salut Vic Sud, explica que si bé la situació a la ciutat està «tensionada», això no és una cosa que els vingui de nou, perquè, diu, porten «in crescendo» des d'inici del mes d'agost. Les últimes xifres de què disposa el CAP El Remei, que dona cobertura a la part sud de la ciutat, són 132 positius fins dimecres a partir de les més de 800 proves PCR, el que deixa una taxa de positius del 16,5%, bastant més del 5% recomanat perquè la situació sigui sostenible.