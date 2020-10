Sant Fruitós cedeix l'Esplai per a les PCR que es feien al CAP

Les proves PCR que es realitzen des del centre d'assistència primària (CAP) de Sant Fruitós de Bages es duen a terme des d'ahir a les instal·lacions de l'Esplai d'Avis del municipi, que s'ha habilitat temporalment per poder realitzar aquesta funció.

L'Ajuntament ha cedit l'ús d'aquest equipament municipal al CatSalut per tal que les persones que s'hagin de realitzar aquestes proves no coincideixin amb els usuaris que acudeixen a les consultes de l'equipament sanitari per altres qüestions no relacionades amb la covid-19.

Amb el canvi es vol resoldre una situació que, segons ha pogut saber aquest diari, havia generat preocupació entre els professionals que treballen diàriament al CAP santfruitosenc, ja que el centre mèdic és una una instal·lació molt precària situada als baixos d'un edifici, de dimensions molt reduïdes i amb una escassa ventilació.

Fins ahir, quan es va habilitar el nou espai, els veïns de Sant Fruitós que s'havien de fer la prova PCR havien d'anar al CAP, on s'havien d'esperar a fora al carrer i, a dins, els separava molt poca distància d'altres usuaris que hi acudien per visites o seguiments per altres consultes. Amb el trasllat de les PCR a l'edifici de l'esplai s'evita que les persones que han de realitzar-se una prova per la covid-19 facin cua de forma conjunta a l'entrada del centre de primària amb les persones que hi acudeixen per patologies diverses.