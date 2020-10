Turisme de Lleida destina 10.000 euros en subvencions a la Cerdanya

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha aprovat una partida de 230.000 euros per als consells comarcals de la demarcació. Aquesta ajuda s'ha de destinar a la promoció turística per a aquest any 2020.

El repartiment establert per la Diputació ha fixat quantitats de 20.000 euros per a la majoria de comarques lleidatanes excepte la Cerdanya i l'Alta Ribagorça, que en rebran 10.000.

La Cerdanya és una comarca dividida en dues demarcacions, i té dotze dels disset municipis a la banda gironina i cinc a la de Lleida.