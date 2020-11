Famílies per a la Revolta Educativa demana no portar els infants a l'escola davant de l'elevada transmissió del virus

L'associació de Famílies per a la Revolta Educativa fa una crida a aturar l'activitat lectiva de forma temporal davant de l'elevada transmissió comunitària del coronavirus que hi ha actualment, i que ha portat el Govern a aplicar restriccions socials en els darrers dies. Per això, l'associació demana a les famílies que no portin els infants als centres i, també, insta els docents i altres treballadors a mobilitzar-se i als sindicats, a liderar la protesta "en forma de vaga unitària", recullen en un comunicat. L'organització demana una aturada temporal, mentre el risc de rebrot sigui molt elevat, i que serveixi per replanificar la presencialitat als centres amb més mesures de seguretat, personal i mitjans.

Famílies per a la Revolta Educativa defensa que cal una "aturada temporal" de les escoles davant de la transmissió comunitària del coronavirus, que s'ha accelerat en les últimes setmanes, i davant de "la manca de planificació" i l'"abandonament total del professorat i les famílies" per part del Departament d'Educació.

L'associació en què es van constituir les famílies que han decidit no portar els fills a l'escola aquest curs per les condicions en què s'han reobert els centres ha ofert una roda de premsa aquest diumenge. La presidenta de l'organització, Sesa Cameán, ha afirmat que és un moment "crític" de la pandèmia de la covid-19 en què cal protegir "directament" els infants i docents "amb una retirada temporal" de les aules.

Encara hi ha moltes incògnites al voltant de la transmissió del virus, però de moment sembla que les escoles no són grans focus de contagi. Tot i això, l'associació no entén "com s'exclou l'educació" de les mesures per tallar les vies de contagi ja que, recalquen, la situació és "gravíssima" i de "col·lapse hospitalari imminent", alerten en el comunicat.

Per a Carles Alonso, membre d'aquesta associació, les escoles no estan fent de "tallafoc" sinó de "passadís" per a la transmissió comunitària a causa del "desastre en la planificació". "No és que no creiem que les escoles puguin ser un espai segur, sinó que fins ara no s'ha garantit", ha puntualitzat.

Aquestes famílies demanen una aturada lectiva durant uns dies i no traslladar-la a la virtualitat perquè "el curs no es pot fer de forma improvisada amb una modalitat diferent a la planificada" i lamenten, precisament, que no s'hagin preparats "plans B o C" per si s'acaba interrompent la presencialitat.

L'associació critica que s'utilitzi la segregació com un argument per "donar continuïtat a una presencialitat sense mesures addicionals". "És una fal·làcia, un xantatge que posa en risc la qualitat i la seguretat de tota la comunitat educativa. Cal posar recursos per a les famílies que ho necessiten, no exposar-les a totes", argumenten.

L'organització reclama una escola presencial "amb garanties" i per aconseguir-ho, destaquen, cal reduir els grups; més docents; garantir el material de protecció; millorar la ventilació de les aules i escurçar l'estada dels alumnes als centres. Per això, demanen mobilitzar recursos i una planificació "responsable" amb el "màxim protagonisme" i la "participació" de la comunitat educativa.



El paper de la comunitat educativa

En la roda de premsa, també hi ha participat Marc Herrero, del Sindicat d'Estudiants, i Ramon Font, docent, per donar la visió dels dos col·lectius. Herrero i Font comparteixen la petició d'aturar les classes de forma provisional per "poder reobrir amb condicions" .

Herrero defensa que aquest tancament temporal hauria de servir per articular un "pla de rescat de l'escola pública" i ha afirmat que la comunitat educativa ha d'"empènyer" perquè les administracions garanteixin una educació de qualitat i amb garanties.

Font ha demanat escoles segures "de veritat" i no com a "lema de propaganda institucional" i ha assegurat que entre els docents, "cada vegada hi ha més malestar". Aquest docent, portaveu nacional fins fa poc d'USTEC-STEs, reclama als sindicats que liderin la mobilització en forma de vaga i, en la mateixa línia que Herrero, apel·la a la "responsabilitat" de la comunitat educativa davant d'aquesta situació.