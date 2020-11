Les funeràries estan preparades per a un possible repunt de la mortalitat per la covid

Les funeràries de la Catalunya Central asseguren que estan preparades per fer front a un possible increment de la mortalitat en el marc d'aquesta segona onada de la covid. Tot i que des de ja fa setmanes els contagis i el risc de rebrot no para d'incrementar-se, ara per ara no ha impactat a les funeràries.

Pel que fa a la preparació davant d'un hipotètic increment de la mortalitat, el responsable d'Àltima Fontanova, Jaume Fontanet, explica que, a diferència del mes de març, ara «tenim tot el material, que aleshores va anar molt just». Aquest material, explica, inclou tant les caixes, els sudaris convencionals i els sudaris especials per als morts per coronavirus com també tot el material de protecció que necessiten els treballadors en el seu dia a dia, des de les mascaretes fins als equips per recollir les persones que han mort per covid. Es tracta de tot un conjunt de material, explica Fontanet, i durant la primera onada va ser molt difícil d'aconseguir, i els equips de compra, diu, «van haver de fer grans esforços perquè a més el preu s'havia multiplicat». Ara, assegura, en una situació similar «ho passaríem malament però tenim l'equipament i estem preparats».

A la preparació per fer front a un eventual pic de moralitat, també hi ajuda el fet que ara el personal dels tanatoris està preparat per atendre situacions extraordinàries, cosa que també constata Carles Velasco, responsable de Funerària del Bages. El mateix Velasco també explica que, en el cas d'un repunt, ara també tenen més disponibilitat del seu equip per poder atendre els serveis. A més, fonts del grup Mémora també expliquen que en el seu cas tenen un procediment intern, anomenat passaport covid, que els ajuda a detectar possibles contagis en el si de la seva plantilla.

En l'àmbit logístic, fonts del grup Mémora, que esperen que no es reprodueixin situacions com la de la primavera, expliquen que tenen una fàbrica de taüts pròpia i que durant l'estiu han produït per sobre de la demanda per si en un moment donat són necessaris i poder garantir l'estoc en tot moment.

Per la seva banda, Mireia Fer-ran, de Funerària Ferran de Berga, explica que «estem preparats perquè sempre hi pot haver pics», i remarca que en la primera onada «nosaltres no vam estar mai col·lapsats». Tot i això, sí que afegeix, en el mateix sentit que expliquen des de les altres funeràries, que ara «estem més preparats perquè sabem què és la covid i com hem d'actuar, vestir-nos, desinfectar... en definitiva, estem molt més informats i ja tenim més experiència», sentencia.