Aturada en la millora de dades de la covid a Manresa i el Bages després de dies a la baixa

El risc de rebrot va baixar ahir 15 punts a Catalunya i es va situar en els 889, segons l'última actualització del departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també va caure cinc centèsimes fins a l'1,21, mentre que la incidència a 14 dies seguia pujant i se situava a 770. En canvi, a Manresa i al Bages, on els darrers dies els indicadors havien anat reculant, van tornar a pujar: a la capital el risc de rebrot era de 623 i l'Rt d'1,05 –el dia anterior era de 0,98.

A la comarca del Bages, les dades van ser de 592 punts i una Rt d'1,08. Al Berguedà, on es van detectar 315 positius en set dies i l'Rt era de 2,10, el risc de rebrot continuava disparat (2.078 punts) i es mantenia com el territori català amb una pitjor dada.

Encara dins l'àmbit de Regió7, el Moianès es trobava ahir a 1.414 punts, el Solsonès a 747, la Cerdanya a 556, l'Anoia a 717 i l'Alt Urgell a 816.

En conjunt, la regió sanitària de la Catalunya Central (Anoia, Bages, Solsonès, Berguedà i Osona) té un total de 16.864 casos confirmats per PCR o testos d'antígens, 323 més en les últimes 24 hores. La xifra s'eleva a 19.232 si es tenen en compte les altres proves.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.672 persones en aquesta regió, cap més que en l'últim balanç. S'han notificat 14 defuncions entre el 22 i el 28 d'octubre, per les 7 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 19 punts i se situa en 1.055. La setmana anterior era de 975. La taxa de reproducció del virus baixa sis centèsimes i està en 1,33 –la setmana del 15 al 21 d'octubre era d'1,70. La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 453,24. La incidència a 14 dies és de 827,45, pels 592,25 de la setmana del 15 al 21 d'octubre.

La regió té 161 persones ingressades (+12), 28 a l'UCI (+3). En la setmana del 22 al 28 d'octubre hi va haver 156 ingressats, 20 a la unitat de crítics. En l'interval anterior, van ser 124 hospitalitzats i 15 a l'UCI.

4.002 nous casos a Catalunya

Segons Salut, en el darrer balanç fet aquest diumenge a Catalunya s'han sumat 4.002 casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 238.024 des de l'inici de la pandèmia. El 12,75% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 50 morts més, ara el total és de 14.074.

2.527 ingressats a Catalunya

Pel que fa a la situació als hospitals catalans, hi ha 2.527 pacients ingressats per covid-19 (+116), 465 dels quals a l'UCI (+2).

El risc de rebrot dona un respir i baixa de la barrera dels 900 punts a Catalunya i queda fixat en 889, 15 punts menys que fa 24 hores. Era de 903 entre el 15 i el 21 d'octubre. L'Rt també baixa 5 centèsimes, fins a l'1,21, i se situa per sota del de la setmana anterior (1,61).

La incidència a 14 dies és de 770,20 entre el 22 i el 28 d'octubre, molt per sobre dels 579,86 de l'interval anterior (15-21 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d'antígens (TA), en el període del 22 al 28 d'octubre n'hi va haver 31.099, xifra clarament superior al període anterior, del 15 al 21 d'octubre, quan se'n van detectar 28.210. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 403,86 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (366,34).

Durant l'última setmana s'han fet 235.419 proves PCR i 29.452 testos d'antígens, dels quals el 12,75% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior (12,01%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,84 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 266.637 casos, 238.024 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 50 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.074: 8.616 en hospitals o sociosanitaris (+40), 4.228 en residències (+2), 870 en domicilis (+2) i 360 no classificades (+6). Entre el 22 i el 28 d'octubre s'han declarat 264 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 175.

En l'últim interval han ingressat 2.464 persones a l'hospital i 443 a l'UCI. La setmana anterior, entre el 15 i el 21 d'octubre, hi va haver 1.709 ingressos.