Barcelona es confina a la platja

Barcelona fa olor de confinament. Tancament perimetral + toc de queda + tot-el-que-vulguis-fer prohibit = cap de setmana a l'aire lliure. Si ve un segon confinament, està clar que agafarà els barcelonins al carrer. La ciutat agafa aire abans de tornar als braços de Patry Jordan i del 'balconing' domèstic.

A falta de bars, encara ens queda la Coca-Cola, patates, cervesa, 'beer'. L'alcaldessa Ada Colau va descartar divendres tancar les platges. També va demanar als barcelonins evitar les concentracions.

Ni Halloween, ni Castanyada, ni cementiris. Aquest any Tots Sants s'ha passat amb mar de fons. Dir que les platges s'han omplert aquest cap de setmana es quedaria bastant curt. No trobaries ni cinc Wallys a les fotos d'aquest diumenge. Temperatures primaverals, molta tovallola al sol i més capbussons del que recomanaria el calendari. Semblaria gairebé una estampa pre-covid si no fos per la presència policial.

Multituds de passeig, 'running', pàdel, 'tumbing'. Postal de platja habitual a excepció dels partits de voleibol. La guàrdia urbana va desmantellar les xarxes per evitar temptacions.

«Sol i pícnic», s'encongeix d'espatlles Nuria, una pixapins ambulant a la sorra mentre pica patates i cervesa. «Confinats a la Barceloneta».

1.097 denúncies i 4.644 persones desallotjades el cap de setmana

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han posat 1.097 denúncies i han desallotjat 4.644 persones de 115 espais de la ciutat durant el cap de setmana a Barcelona per incomplir les mesures anticovid. El tinent d'alcalde de seguretat, Albert Batlle, ha detallat en una entrevista a TV3 que s'han posat 399 denúncies per no portar mascareta, 46 per incomplir la limitació de persones, 113 pel consum compartit d'alcohol i 539 per l'incompliment de les restriccions nocturnes. Pel que fa a les protestes del cap de setmana Batlle ha dit que "s'hi barregen grups antisistema i negacionistes, la violència i la inconsciència" i ha fet una crida "a la responsabilitat de la ciutadania per aïllar els violents".

Batlle ha explicat que la Guàrdia Urbana estava preparada per reaccionar als aldarulls de les manifestacions de divendres i dissabte perquè "malauradament no és el primer cop". Això no obstant, ha reconegut que els va "sorprendre el grau de violència".

El perfil de les persones que van protagonitzar els aldarulls és "una barreja molt heterogènia", ha dit Batlle, que ha exposat que els fets encara s'estan investigant a través de l'anàlisi de les imatges. "Hi ha un efecte mimètic a altres ciutats i països, i gent que s'apunta en aquests festivals quan es produeixen", ha explicat pel que fa a les persones que van entrar en establiments.

Davant la irrupció de la manifestació a la plaça Sant Miquel els agents de la Guàrdia Urbana es van retirar a dins dels edificis. Batlle ha explicat que hi havia una "situació de desproporció" i es va optar per "evitar una entrada dins les dependències municipals". "Ens preocupa que per primera vegada s'ha intentat fer una acció a la plaça Sant Miquel, fins dissabte no havia passat", ha apuntat.

Pel que fa al primer cap de setmana amb restriccions de mobilitat a Catalunya, el tinent d'alcalde ha dit que la situació és "molt complicada" i no ha descartat que els pròxims dies hi pugui haver mesures "més restrictives" davant "un ús abusiu i indegut" dels espais per part d'alguns ciutadans. També ha agraït el "comportament cívic general" de la ciutadania.