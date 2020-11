Les bases del PDeCAT confirmen Àngels Chacón com a candidata a les eleccions

Àngels Chacón ja és oficialment la candidata del PDeCAT a les eleccions al Parlament, previstes pel 14-F. L'exconsellera nascuda a Igualada i que va ser regidora de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia ha estat l'única aspirant a les primàries del partit -aquest cap de setmana-, on hi ha participat un 40% dels associats.

Segons ha informat el responsable d'organització i territori, Ferran Bel, a l'executiva d'aquest dilluns, Chacón ha rebut un 93,14% de vots a favor, un 4,13% d'associats hi ha votat en contra, i un 2,7% s'ha abstingut. L'exconsellera ha pres la paraula per agrair el suport de la direcció del PDeCAT i dels associats, i ha reivindicat que el partit "és independentista sense renunciar al seu model de país". Els propers dies es crearà el comitè de campanya i Chacón explicarà els detalls del projecte.

Chacón arribava a les primàries sense cap rivalitat, però havia de superar el tràmit intern. Les bases del PDeCAT han votat al llarg d'aquest cap de setmana, amb una participació del 40%. D'aquest percentatge, un 93,14% ha votat a favor de l'exconsellera, que ha intervingut a l'inici de la reunió de l'executiva -semi telemàtica- per agrair el suport rebut. Bel ha llegit els resultats i la direcció ha aprovat que Chacón sigui la candidata del PDeCAT.

Tot seguit, l'exconsellera ha intervingut per subratllar que el partit sempre ha prioritzat el país "per damunt de tot". "Molts dubtaven que arribaríem aquí, però el projecte no va de càrrecs ni de cadires. Entenem la política com una eina de transformació". Chacón, destituïda com a consellera -era l'única amb carnet del PDeCAT- per l'aleshores president de la Generalitat, Quim Torra, ha asseverat que el seu partit prioritza la gestió "des del rigor i la responsabilitat", i ha posat les alcaldies de la formació com a exemple.

"Som independentistes, però no volem renunciar al nostre model de país. Exigim respecte a la diversitat ideològica, l'autèntica transversalitat neix de la capacitat de construir acords des de posicionaments diferents a partir del reconeixement mutu, el diàleg i el consens. Unitat no equival a uniformitat", ha destacat Chacón durant el seu discurs.

La candidata ha reiterat el "compromís" del PDeCAT amb la defensa dels drets i llibertats de Catalunya, i ha criticat "els poders d'un Estat amb clares mostres de degradació democràtica". Chacón ha advertit que s'apropen "temps complexos" on caldrà "treballar i implicar-se com mai". "Seguim denunciant totes les fórmules de repressió. Volem enfortir el país i generar oportunitats per tots i totes des del diàleg, el compromís, el respecte, el realisme, l'estratègia i el rigor".

El partit prepararà amb Chacón el comitè de campanya els propers dies, i anirà detallant el projecte electoral. "Tenim molta feina a fer, compto amb vosaltres. Construïm el futur, centrem el país", ha conclòs la candidata. Fonts properes a l'exconsellera confirmen que no contempla la possibilitat d'integrar-se en una llista de JxCat, i que ha fet el pas de presentar-se a les primàries per ser la cap de cartell del PDeCAT i amb papereta pròpia.