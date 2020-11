El Govern aprovarà aquest dimarts un decret llei per evitar més desnonaments

El Govern aprovarà aquest dimarts un nou decret llei per evitar més desnonaments i assegurar que els grans propietaris ofereixin lloguers socials a persones en situació de vulnerabilitat. Segons ha detallat el conseller de Territori, Damià Calvet, en una entrevista a Radio 4 i La 2, el text ha estat coordinat amb el Departament de Justícia i inclou 12 milions d'euros per destinar-los a lloguer a propietaris privats de pisos o aparthotels. Calvet ha lamentat que les normatives actuals "costen d'implementar" i que hi hagi jutges que considerin només una "falta administrativa" no oferir un lloguer social i no aturin el procediment. "Això és inacceptable", ha dit. En l'entrevista, el conseller també ha reiterat que el transport públic és segur.

Calvet ha explicat que el decret llei reforçarà mesures ja existents i que "costen d'implementar" ja que "hi ha jutges que només veuen com a falta administrativa la manca d'oferiment d'un lloguer social" i el procediment no s'atura. "Tot i que han baixat molt, no podem tenir desnonaments en aquest moment", ha continuat el conseller, que ha afegit que el text ha de servir per "reforçar l'empara de la gent en situació de vulnerabilitat degut a la covid".

El conseller ha defensat que "hi ha marge 'interpretació" en l'aplicació de la llei. Ha comentat que hi ha situacions en què l'administració no pot evitar el desnonament, tot i que ho voldria, i que ha d'aplicar la resolució del jutge, ja que del contrari, es podria incórrer en un delicte de prevaricació. Calvet ha afirmat que espera que amb els instruments actuals –com la Llei del dret a l'habitatge, el decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge i el de regulació del preu dels lloguers o el reial decret llei del govern espanyol – n'hi hauria d'haver prou per evitar l'expulsió de persones vulnerables dels habitatges.

En l'entrevista a Radio 4 i La 2, el conseller també ha reiterat que viatjar en transport públic és segur i que l'oferta és superior a la de l'any passat després de la incorporació de nou material. Ha defensat que en els combois de metro hi ha "molta ventilació" en un període d'entre quatre i sis minuts i que "hi ha poca interacció social".

"Recomanem que no es parli i tenim prohibit que es pugui parlar pel mòbil i menjar", ha assenyalat, Calvet, que també s'ha referit a l'obligatorietat de portar mascareta i a l'ús del gel hidroalcohòlic. El conseller ha insistit també que hi ha estudis internacionals i també del mateix govern espanyol que només un 0,06% dels contagis sorgirien del transport públic.

Paral·lelament, Calvet ha recordat la necessitat d'aplanar les hores punta i que les imatges d'aglomeracions al transport públic són moments "molt determinats" de la franja d'entre sis i nou del matí. "El problema no és el transport públic sinó que la gent es mou a la mateixa hora", ha remarcat.

D'altra banda, el conseller considera que no és viable regular el passatge ja que els moviments d'entrada i sortida es produeixen constantment i des de procedències diferents, d'un altre tren o del carrer o un altre mode de transport.