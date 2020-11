Les infermeres denuncien comentaris «sexistes i vexatoris» de Fernando Simón

El Consell General d'Infermeria ha carregat contra el director del CCAES, Fernando Simón, per haver fet comentaris "sexistes i vexatoris" contra les infermeres en una entrevista a Facebook. El col·lectiu ha exigit que Simón demani disculpes "de forma immediata" i ha amenaçat que, si no ho fa, recolliran signatures per demanar la seva reprovació parlamentària i que el govern espanyol el cessi. A l'entrevista, amb els escaladors Iker i Eneko Pou, Simón explica que quan estudiava li agradaven les malalties infeccioses, i els esportistes li pregunten si li agradaven "les malalties o les infermeres infeccioses". "No els preguntava si eren infeccioses o no, això es veia uns dies després", respon l'epidemiòleg.

Per al col·lectiu, aquestes declaracions "primitives" són "totalment impròpies" d'una persona amb el càrrec de Simón i creuen que són "un atemptat contra la dignitat a la dona i a una professió sanitària imprescindible".

La vicepresidenta primera de l'organització, Pilar Fernández, lamenta que el col·lectiu fa "dècades" que lluita per "desfer-se d'imatges i estereotipis masclistes i retrògrads" a un sector majoritàriament format per dones, i denuncia que ara sigui Simón qui "es burli, menyspreï i denigri" la professió. A més, també es queixa que faci "acudits" amb la pandèmia.

A banda d'amenaçar amb demanar la reprovació i cessament del director del CCAES, el Consell General d'Infermeria ha exigit que els dos escaladors es disculpin o demanaran a la Federació d'Alpinisme que els reprovi i expulsi, mentre també han avançat que n'informaran les organitzacions internacionals d'alpinisme i muntanyisme.