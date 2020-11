Els Mossos ampliaran els dispositius amb «molts més efectius» per a les properes mobilitzacions a Catalunya

Els Mossos preveuen ampliar els seus dispositius a les possibles properes mobilitzacions que es convoquin a Catalunya. Així ho ha afirmat el comissari en cap del cos, Eduard Sallent, que ha avançat que seran dispositius "amb molts més efectius" per tal d'evitar que es repeteixin els aldarulls que es van donar en les darreres manifestacions a Barcelona. En relació amb aquests incidents, Sallent ha concretat que els detinguts el divendres i el dissabte són "de perfils molt diversos" i ha explicat que els Mossos van detectar persones d'ultradreta i radicals del futbol que van assistir a les mobilitzacions tots dos dies. Segons ha apuntat, la comissió general d'investigació del cos ha obert una investigació genèrica per analitzar els incidents.

Tant el divendres com el dissabte hi va haver aldarulls a Barcelona, en el primer cas durant una mobilització contra les restriccions imposades per frenar els contagis i en el segon després d'una manifestació convocada per entitats en defensa de l'habitatge. A Igualada també hi va haver incidents i s'hi van detenir quatre persones després es cremessin contenidors.