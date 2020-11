Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"Les dades de l'epidèmia al Bages han empitjorat després de dies a la baixa" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 2 de novembre. La fotografia de portada és per a un Tots Sants atípic, amb menys visitants als cementiris. El diari també destaca que Igualada se suma a les ciutats amb aldarulls per les mesures de confinament; l'Ajuntament de Lladurs posa en marxa la restauració del castell; la veu dels docents pateix per la necessitat de dur mascareta; tres primers punts de la temporada per al CE Manresa; totes les claus de la victòria del Baxi sobre el Bilbao; Setién critica el servilisme que hi ha amb Messi.

