Les comarques centrals tenen quasi 4.000 alumnes confinats, el doble que fa 20 dies

A les llars d'infants, escoles i instituts de les comarques centrals hi ha actualment 161 grups classe confinats a causa de la covid-19 que afecten un total de 3.851. Aquestes xifres s'extreuen de les darreres dades que va fer públiques ahir el departament d'Ensenyament a través del portal Traçacovid. Constaten una tendència creixent del nombre d'alumnes que s'han de quedar a casa, i que ja doblen els 1.948 que hi havia en aquest mateix territori el 14 d'octubre, un mes després que comencés el curs. Avui se'n compleixen 50 dies.

Malgrat l'increment d'aquestes xifres, les comarques centrals continuen sense tenir cap centre tancat completament. Ara bé, dels 416 que hi ha a les vuit comarques de l'àmbit de Regió7, a hores d'ara n'hi ha 89 que tenen com a mínim un grup classe confinat, que suposa el 21,4% el total dels centres educatius que hi ha en aquest ter-ritori. Les escoles d'infantil i primària, sobretot, i també els instituts són els àmbits més afectats, i en canvi pràcticament no hi ha escoles bressol amb nens a casa afectats per covid o bé que hagin de fer quarantena.

Els grups confinats ho estan perquè com a mínim tenen un alumne amb covid-19. De fet, la situació més generalitzada en aquests grups és que hi hagi només un o dos alumnes positius, i només un 25% han comptabilitzat tres o més alumnes positius en els darrers deu dies. Hi ha casos extrems com l' institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí (amb 4 grups confinats i 23 positius); l'escola Xarxa de Berga (amb només dos grups a casa però amb 22 positius); o l'institut Moianès de Moià, que té 8 grups confinats i 19 alumnes que han donat positiu; però per norma general s'han aïllat grups amb una quantitat molt petita d'alumnes confirmats de covid. El nombre de positius registrats els darrers deu dies en centres escolars al conjunt del territori és de 293, el que suposa el 7,6% del total d'alumnes confinats.



Un terç dels municipis, del Bages

El Bages és la comarca de la Catalunya Central amb més grups i alumnes confinats, i de més municipis. En total, n'hi ha 13 en què escoles, instituts o llars d'infants han hagut d'aïllar com a mínim un grup. En el conjunt d'aquest territori hi ha actualment 36 poblacions amb grups classe confinats, 7 a l' Anoia i al Baix Llobregat, 4 al Berguedà, 2 al Solsonès, i una tant al Moianès com a la Cerda-nya i l' Alt Urgell. Això suposa poc més del 22 % dels 161 municipis que hi ha al conjunt de les comarques de l'àmbit de Regió7.

En el cas del Bages, Manresa és la ciutat amb un nombre més elevat d'escoles i instituts amb algun grup confinat, però hi ha poblacions més petites en què gairebé hi ha alguna afectació, més o menys àmplia, en tots els centres educatius del municipi. És el cas de Cardona (d'on queda fora la llar d'infants que fins fa uns dies també estava afectada), Navarcles, Navàs i Sant Joan. També hi ha molts grups confinats a Berga.

En termes absoluts, pel que fa al nombre d'alumnes que ahir es van haver de quedar a casa, hi ha els 228 de l' institut Joan Oró de Martorell, els 208 de l'institut Moianès, o els 196 de l' institut Pompeu Fabra de Martorell.