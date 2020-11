Els Mossos alerten d'una estafa en residències a través d'una falsa comanda urgent de material sanitari

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova estafa detectada en algunes residències de gent gran de Barcelona i l'àmbit metropolità. El cos policial ha alertat que l'estafador truca per lliurar una comanda urgent de material sanitari per la covid-19 i demana un pagament immediat. Els Mossos han alertat que abans de fer qualsevol pagament, es facin les comprovacions adequades. El cos policial han informat que investiga diverses trucades en què l'estafat ha pagat la quantitat que se li demanava però la comanda no ha arribat mai. Els Mossos no descarten que hi hagi més casos relacionats amb aquesta estafa.

Segons explica la policia, els estafadors solen trucar quan no hi ha el personal de gerència o direcció i al capdavant dels centres hi ha altres treballadors. Es fan passar per un càrrec vinculat a l'administració o alguna entitat o organització de l'àmbit de la salut i els expliquen que rebran una comanda amb un equipament específic per fer front a la covid-19. Durant les trucades els estafadors deixen clar que ja han parlat amb els responsables de la residència per donar versemblança a la posada en escena.

Els Mossos afegeixen que els delinqüents juguen amb la necessitat d'obtenir material disponible per fer front a la pandèmia i amenacen amb sancions econòmiques si no es fa el pagament de la suposada comanda de material.

En tots els casos qui truca diu ser un càrrec d'algun organisme de salut rellevant que està en contacte amb la direcció de la residència, i assegura que s'ha autoritzat el pagament. En els casos que s'ha aconseguit fer reeixir l'estafa, el pagament s'ha fet a través d'aplicacions d'enviament de diners a l'estranger.