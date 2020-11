Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 3 de novembre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia als centres educatius de la Catalunya Central: "Les aules tancades s'han duplicat en 20 dies seguint l'increment de casos covid". La fotografia és per a un control de Mossos al Bages, acompanyada del títol "El trànsit ha frenat de cop". El diari també destaca que el Berguedà gairebé triplica el Bages en positius; el brot de la residència Sant Bernabé de Berga ja té 54 afectats; Igualada busca proves per denunciar els aldarulls de nit; el cap de Junts x Berga sorprèn el seu propi grup amb una dimissió sobtada; l'Arquitecte Montagut, el carrer de Manresa que no interessa; el pintor Joan Ferrer és el nou premi d'honor de la Cultura Berguedana; i Carles Freixes dirigirà a partir d'ara el Museu Diocesà de Solsona.

