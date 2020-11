El Berguedà deixa d'encapçalar el rànquing de risc de rebrot comarcal

Després de sis dies encapçalant el rànquing de risc de rebrot de les comarques catalanes, el Berguedà (1.183) ha passat a la segona posició superat per Osona (1.333). La velocitat de transmissió també ha caigut fins als 1,04, molt lluny dels 2,10 del dia 28 d'octubre. Les dades fan referència al 31 d'octubre perquè el departament de Salut les fa públiques amb quatre dies de decalatge.

Manresa i el Bages continuen aliens a la millora de dades mitjanes a nivell de Catalunya (vegeu la pàgina 5) i, encara que la progressió no és brusca, continuen incrementant el risc de rebrot i la velocitat de transmissió. A Manresa per sisè dia consecutiu ha empitjorat el risc de rebrot i la darrera dada aportada pel departament de Salut, corresponent al dia 31 d'octubre, el situa en 831 quan el dia anterior era 814 i el dia 25 d'octubre 515. La ciutat ha passat en pocs dies d'estar per sota d'1 en quant a velocitat de transmissió a 1,37.

Al Bages també puja

Lleugeríssim empitjorament de les dades a la comarca del Bages. Suma el sisè dia consecutiu amb el risc de rebrot a l'alça però l'increment és mínim: de 627 a 629 de risc de rebrot i d'1,12 a 1,13 de velocitat de transmissió.

Millora la comarca del Moianès, on baixa el risc de rebrot de forma continuada des del 23 d'octubre i que ha passat de gairebé dos mil punts a 838, segons la darrera dada proporcionada pel departament de Salut i que correspon al dia 31 d'octubre. En consonància, la velocitat de propagació baixa fins al 0,87. Això vol dir que deu persones infectades transmeten el virus a 8 persones.

La velocitat de transmissió més baixa de les comarques de l'àmbit de cobertura del diari es registra a l'Alt Urgell, amb 0,63. El risc de rebrot també té una evolució positiva i millora lleugerament de 459 del dia 30 a 456 del dia 31.

Bones notícies també a l'Anoia on, un dia més, baixa el risc de transmissió. El descens és notable perquè el dia 26 d'octubre estava a 772 i el dia 31 a 487. Pel que fa a la velocitat de transmissió se situa per sota de l'1, concretament a 0,95. Una mala notícia és que la Cerdanya i el Solsonès es troben a la banda alta del rànquing de velocitat de transmissió de les comarques catalanes.

La Cerdanya ocupa la tercera posició amb un índex d'1,31 i el Solsonès la quarta amb 1,27. El primer i segon lloc són per a la Ribera d'Ebre (1,88) i per la Noguera (1,35). Les dades tampoc són favorables a les dues comarques pel que fa al risc de rebrot. La Cerdanya va registrar un fort augment el dia 30 d'octubre fent un salt de 550 a 740 punts que la darrera dada, corresponent al dia 31 d'octubre, eleva fins a 818 punts. Al Solsonès el risc de rebrot s'enfila a 714 després de dos dies a la baixa. En resum, evolució tendent a la millora al Berguedà, Moianès, Anoia i Alt Urgell i empitjorament a Manresa, el Bages, Solsonès i Cerdanya.