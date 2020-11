Biden agafa avantatge a Wisconsin i Michigan en un escrutini ajustat

| Arxiu particular

A l'esquerra, el republicà Donald Trump i a la dreta el demòcrata, Joe Biden | Arxiu particular

Màxima igualtat entre Donald Trump i Joe Biden a Wisconsin i Michigan, dos dels estats de l'anomenat cinturó d'acer i claus en les eleccions dels EUA. El candidat que en surti guanyador s'emportarà els 10 vots electorals de Wisconsin i els 16 de Michigan per poder decantar finalment la balança electoral. El recompte està sent renyidíssim fins al final. Amb el 97% del vot escrutat, Biden es perfila com a guanyador amb el 49,5% de vots davant el 48,8% de Trump a Wisconsin i amb poc més del 90% escrutat aconseguiria també Michigan amb un 49,3% dels vots, davant el 49,1% que aconseguiria Trump.

Ben entrada la matinada de dimarts als EUA –migdia a Catalunya–, i amb el 89% del vot escrutat a Wisconsin, Biden s'imposava amb 1.583.965 paperetes i un 49,3% dels vots, seguit, trepitjant-li els talons, per Trump, que sumava 1.575.838 vots, xifra que suposa un 49% de vots. És a dir, una diferència de 8.127 paperetes i 0,3% punts. En el cas de Michigan, els recomptes previs donaven la victòria al candidat republicà amb 51,4% de vots i un 46,9% per al demòcrata que ha anat creixent a mesura que s'anava afegint el vot per correu.

A mesura que s'ha anat avançant, Biden consolidava aquest avantatge. I amb el 97% escrutat, el demòcrata sumava 1.630.337 paperetes i el 49,5% dels vots, davant Trump, que aconseguia 1.609.640 vots (el 48,8%) a Wisconsin. Les autoritats de Milwaukee, capital de l'estat, ja havien avisat que no tindran comptades les paperetes que han arribat per correu abans de les set del matí (les 13.00 hores a Catalunya).



Nous recomptes

Si la diferència al tancament de l'escrutini és inferior a l'1%, Trump podria sol·licitar un nou recompte de tots els vots, cosa que retardaria encara més un resultat oficial.

El 2016, Wisconsin va ser, amb Pennsilvània i Michigan, un dels estats que van donar a Trump la clau de la Casa Blanca. En aquests comicis, el vot d'aquests estats del cinturó d'acer torna a ser clau. En el cas de Michigan, el resultat no es coneixerà fins a la nit d'aquest dimecres i encara tardarà uns dies a saber-se qui ha guanyat a Pennsilvània.

Trump s'ha emportat els estats clau de Florida i Ohio, mentre que Biden ha donat la sorpresa a Arizona.