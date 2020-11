El camí cap a la Casa Blanca, a l'espera dels ajustats resultats de sis estats

El camí de Donald Trump o Joe Biden cap a la Casa Blanca depèn dels resultats de sis estats: Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsilvània, Geòrgia i Carolina del Nord. Segons el recompte d'AP, que inclou Arizona com a demòcrata, actualment Joe Biden compta amb 238 vots electorals i Trump en té 213. El gruix de la incògnita –que podria trigar dies a resoldre's- se centra en el cinturó d'òxid, els estats industrials del nord-est, que tradicionalment eren demòcrates però que Trump va arrabassar a Hillary Clinton el 2016. Els recomptes indiquen pugnes per un grapat de vots a Wisconsin–per ara liderat per Biden-i a Michigan, on Trump li treu uns 200.000 vots al demòcrata.

L'avantatge de Trump a Pennsilvània sembla més sòlid, amb un 55,7% dels vots, però hi ha encara molts vots anticipats per comptabilitzar, i solen ser més partidaris de Biden. De fet, la premsa apunta que encara quedarien uns tres milions de vots per comptabilitzar.

A Carolina del Nord Trump lidera amb un 50,1% i uns 76.700 vots de diferència. A Nevada la disputa també està molt ajustada, amb Biden al capdavant amb només uns 8.000 vots de diferència.

Michigan aporta 16 vots electorals, igual que Geòrgia, Carolina del Nord en té 15, Wisconsin 10, Nevada 6, i Pennsilvània és el peix gros del que queda per adjudicar, amb 20 vots electorals. Aquest últim estat és, de fet, la millor opció que té Trump per imposar-se a les eleccions. Si se l'endú, com apunten per ara els pronòstics, li caldrien tres estats més. Sense Pennsilvània, li caldrien cinc dels sis estats que queden pendents.

A Biden, que va lleugerament per davant, li cal una victòria a Nevada i Wisconsin, on encapçala el recompte per poc marge, i un tercer estat com Geòrgia, Michigan o Pennsilvània.

Florida i Texas en mans de Trump

Els mitjans nord-americans ja han declarat Ohio i Iowa per Trump, i mantenen als demòcrates Minnesota. Fora d'aquesta zona, Trump s'imposa a Florida i Texas, amb fort pes.

Minnesota, per ara, és l'únic estat d'aquesta zona confirmat per Biden, amb 10 vots electorals. L'actual president va prendre als demòcrates el 2016 Iowa, Pennsilvània, Wisconsin, Michigan i Ohio. Precisament Minnesota va ser l'única que es va mantenir en blau.

El mapa electoral dels resultats apunta a un país pràcticament dividit entre el blau i el vermell de demòcrates i republicans. Biden s'endú còmodament bona part dels estats de la costa oest –Califòrnia, Oregon o Washington-, així com Nou Mèxic i Colorado. En aquesta zona, el resultat més rellevant pendent és el de Nevada, amb 6 vots electorals.

Trump es consolida a l'Oest Mitjà –excepte a la demòcrata Illinois- i s'endú estats com Kansas, Nebraska o les dues Dakota. També guanya a Florida, que compta amb 29 vots electorals, i a Texas, amb 38. Arkansas, Louisiana, Mississippi i Alabama són clarament republicanes.