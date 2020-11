Les cavalcades preveuen diversificar i allargar rutes per seguir-les des del balcó

La proximitat dels Reis com la de l'any passat a Manresa, ara no es repetirà |

Des de rutes simultànies per bar-ris o d'un sol recorregut però més llarg, fins a recepcions en amplis espais sense un itinerari previ. Són algunes de les opcions que ajuntaments i comissions de Reis de les comarques centrals tenen sobre la taula per al 5 de gener i que expliquen amb molta cautela, conscients que la covid els pot regirar els plans, i per això en tenen d'alternatius per poder-se adaptar. Pendents de les directrius que doni el departament de Cultura, treballen perquè les cavalcades siguin presencials i el màxim de visibles, però si pot ser des dels balcons, amb comitives més curtes, i sense caramels ni patges repartint per les cases. En el pitjor dels casos es limitarien a una celebració virtual (vegeu desglossat de la pàgina 3).

La possibilitat de fer diferents recorreguts és una de les opcions que Manresa té sobre la taula, si bé l'Agrupació Cultural del Bages estudia diverses alternatives que consensuarà amb l'Ajuntament. La idea inicial és que només participin a la cavalcada al carrer els personatges principals, com l'àngel, el carter reial i els tres Reis, lluny de la comitiva de més de 700 persones i 16 carrosses de l'any passat. Cadascun sortiria d'un punt diferent de la ciutat per confluir al centre, i així s'evitarien aglomeracions. A més, es dissenyarien rutes que permetessin als veïns poder veure el seguici des del balcó.

Alguns pobles amb triple ruta

«Volem arribar a tots els barris de la vila», apunten fonts municipals de Súria, que va ser un dels primers municipis d'anunciar la intenció de muntar tres rutes diferents, cada una amb un dels Reis i la seva comitiva, i si les condicions ho permeten, amb l'acompanyament de música, i personatges màgics.

També Sant Joan preveu tres recorreguts amb un itinerari que es dividirà entre les zones nord, central, i sud. Melcior, Gaspar i Baltasar tindran cadascun la seva ruta assignada per una de les zones, per on circularan amb la seva carrossa i amb una d'acompanyament, ja sigui la de l'àngel, la del Fumera o la dels regals. «S'intentarà passar per tots els car-rers», explica el president de l'Associació Cavalcada de Reis de Sant Joan, Carles Núñez, i si són massa estrets no es descarta que puguin anar a peu. Això implicarà allargar l'horari , si bé enguany se suprimirà la rebuda final al local de la Verbena.

Sant Vicenç també voldria recór-rer el màxim de carrers amb tres rutes, una per rei, i amb dues carrosses cadascuna, que abans de dividir-se arribarien com sempre pel pont però sense gent esperant-les i sense caramels «perquè es tracta de no sortir al carrer», apunta la presidenta de la comissió organitzadora, Gemma Oliveras. La cavalcada duraria unes 3 hores, amb recorreguts llargs però sense parades, i amb una comitiva de patges més reduïda.

Uns Reis amb pocs acompanyants

Que el seguici reial amb patges i car-rosses serà menys nombrós, es constata arreu. Artés, per exemple, planteja un únic recorregut més ampli per la majoria de carrers, que farien els tres Reis amb els habituals descapotables ben guarnits però sense les carrosses amb els patges i els regals. Tampoc hi haurà el final de festa al parc de Can Crusellas, tot i que, en principi, es mantindran els focs d'artifici. Queda suspès el repartiment de regals per les cases.

Els patges tampoc no repartiran per les cases a Navàs, on és una tradició de fa 76 anys. Enguany, possiblement també s'optarà per fer un recorregut de més durada i el més ampli possible «amb la voluntat d'arribar a tot arreu i evitar que la gent hagi de baixar al carrer», explica el president de la Cavalcada de Reis de Navàs, Andreu Santasusana. Si es pot, es farà una cavalcada amb comitiva i teiers, però molt més reduïda de l'habitual «i amb distàncies», i no està clar que pugui sortir la banda de músics. A Cardona, en principi també es preveu una cavalcada més llarga per tot el poble, que segurament començarà abans «però serà més ràpida», tenint en compte que només hi haurà els tres Reis, sense patges ni teiers, mentre que s'està estudiant la presència de la banda de músics, diu el regidor de Cultura i Festes, Salvador Campos. En acabat, hi hauria la intenció de fer una recepció final en un espai estàtic encara per determinar.

I a Sallent, l'Ajuntament vol que l'arribada d'enguany sigui «una sorpresa», però possiblement amb un recorregut més llarg. Tampoc no es farà el repartiment de regals per les cases que organitzava cada any l'Agrupament Roques Albes.

Altres apostes particulars

Moià planteja un format similar al que va fer servir per la festa major, i en principi, canviaria la cavalcada tradicional per una rebuda en un lloc fix i sense recorregut. La intenció és buscar «un lloc ampli» i prou gran perquè hi càpiga la gent asseguda i es puguin mantenir les distàncies i regular l'entrada, explica el regidor de Cultura i Esports, Gabriel Roselló. La rebuda es faria dalt d'un escenari il·luminat.

Per la seva banda, Solsona té diverses alternatives sobre la taula. Entre les opcions davant un possible confinament hi ha l'enregistrament d'un vídeo perquè els infants «vegin que els Reis han vingut», i que en tot cas podria servir de complement a la cavalcada presencial, expliquen fonts municipals. La comitiva, que era d'unes 200 persones, es reduirà.

Tampoc no està clar com serà a Sant Fruitós. Si es pot, tot apunta a una cavalcada que comenci abans i passi per més carrers. Però a partir d'aquí, està tot obert, amb opcions de fer petites parades en diversos punts (en places o espais amplis), o en un de sol i més gran. Aquest any no hi haurà els Armats, però s'intentaran mantenir algunes carrosses, el trenet i la batucada.