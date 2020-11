Trump s'autoproclama guanyador i avança que impugnarà el recompte al Suprem

El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha autoproclamat guanyador de les eleccions quan encara no s'han declarat els resultats definitius a un grapat d'estats clau com Geòrgia, Carolina del Nord, Wisconsin, Michigan i Pennsilvània. "Ja hem guanyat aquestes eleccions", ha dit la matinada de dimecres.

El republicà ha assegurat haver obtingut estats com Geòrgia o Carolina del Nord, on encara no han proclamat el guanyador. Davant la crida del candidat demòcrata a esperar que es comptin tots els vots, Trump ha avançat que impugnarà el recompte al Tribunal Suprem. "És un gran frau", s'ha queixat.

A diferència del discurs victoriós de Trump, el vicepresident Mike Pence s'ha mostrat més caut assegurant que es mantenen a l'expectativa dels resultats finals. "Anem de camí a la victòria", ha defensat, destacant el "marge" de diferència de Trump respecte a Biden als estats clau pendents de proclamar un guanyador.