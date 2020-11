Un 8% de les llars catalanes passarà fred aquest hivern i un 41% no tindrà temperatura de confort

El 8% de les llars catalanes passarà fred a l'hivern per tenir una temperatura inferior a 17 graus i un 41% la mantindrà entre 18 i 19, per sota de la recomanació d'un mínim de 20 graus. Aquesta és una de les conclusions de l''Informe sobre la Rehabilitació Energètica a Espanya. Una oportunitat per a millorar el parc edificiat', elaborat pel Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya (CGATE) i el Grup Mútua de Propietaris. Tots dos han alertat dels riscos per a la salut i han apuntat que una temperatura per sota de 17 graus revela una situació de pobresa energètica. L'informe revela la necessitat "urgent" d'actuar sobre el parc d'edificis, on es detecten baixos nivells de renovació.

En l'última dècada, a l'Estat es renoven en profunditat aproximadament el 0,8% dels edificis, mentre que a França o Alemanya el percentatge se situa a prop del 15%. El president del CGATE, Alfredo Sanz, per a reduir l'índex de població afectada per la pobresa energètica s'ha "d'insistir en la necessitat de reducció de la demanda energètica de les llars vulnerables com a mesura prioritària". Les estimacions del Consell apunten que s'ha d'actuar vora 3 milions d'habitatges, el 12% del parc edificat i la recomanació és arribar als vuit milions.

Els dos organismes apunten que la reducció de la demanda és la clau i per això han destacat la importància de l'aïllament tèrmic, la reducció dels ponts tèrmics, la substitució de fusteries exteriors o la incorporació de sistemes de control solar. Un cop assolit aquesta reducció de la demanda, es pot actuar en millorar el rendiment de les instal·lacions i equips, evitant combustibles més contaminants i incorporant noves tecnologies, així com buscar l'electrificació del sector. L'objectiu seria el 100% de l'electrificació per al 2050. Per últim, s'hauria de cobrir la petita demanda resultant amb energies renovables i alternatives.

Per últim, l'informe apunta que el més efectiu és actuar en diversos edificis a la vegada, sent un edifici el mínim, i arribar si es pot a barris sencers.