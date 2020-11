Biden guanya Michigan i ja és a les portes de la Casa Blanca

Joe Biden suma ja 264 vots electorals, només sis per sota dels 270 necessaris per arribar a la Casa Blanca

El candidat demòcrata, Joe Biden, s'ha imposat també a Michigan i suma ja 264 vots electorals, només sis per sota dels 270 necessaris per arribar a la Casa Blanca. Amb Michigan, que han declarat AP, CNN, Fox o NBC, Biden només necessita sumar Nevada, on lidera, per aconseguir la presidència, sempre en cas que mantingui Arizona, que AP ja li ha atorgat. El recompte, però, està marcat per les demandes de l'equip del president, Donald Trump, per revisar-lo als tribunals. L'equip del republicà ha avisat que demanarà un nou recompte "immediatament" a Wisconsin mentre que ja ha demanat formalment aturar-lo a Michigan i Pennsilvània.

Després que els demòcrates hagin sumat Wisconsin i Michigan, el camí a la presidència només depèn de quatre estats: Nevada, Pennsilvània, Geòrgia i Carolina del Nord. D'aquests, per ara només Nevada està encapçalat per Biden, els altres tres ho estan per Trump. Però amb aquest estat el demòcrata ja en tindria prou per guanyar. Alguns mitjans, però, com la CNN, encara no donen Arizona per Biden i apunten que els seus vots no es poden comptar en el total del demòcrata, que situen en 253.

La presidència s'està decidint en el cinturó d'òxid, els estats industrials del nord-est tradicionalment demòcrates que Trump va arrabassar a Hillary Clinton el 2016.

Florida i Texas en mans de Trump

Els mitjans nord-americans ja han declarat Ohio i Iowa per Trump, i mantenen als demòcrates Minnesota. Fora d'aquesta zona, Trump s'imposa a Florida i Texas, amb fort pes.

Amb Minnesota, Michigan i Wisconsin, Biden ha recuperat bona part del cinturó d'òxid que el 2016 Hillary Clinton va perdre contra Trump. Segueixen en vermell republicà, però Iowa i Ohio, mentre que els pronòstics encara apunten a una victòria de Trump a Pennsilvània.

El mapa electoral dels resultats apunta a un país pràcticament dividit entre el blau i el vermell de demòcrates i republicans. Biden s'endú còmodament bona part dels estats de la costa oest –Califòrnia, Oregon o Washington-, així com Nou Mèxic i Colorado. En aquesta zona, el resultat més rellevant pendent és el de Nevada, amb 6 vots electorals -i el que pot donar la victòria a Biden.

Trump es consolida a l'Oest Mitjà –excepte a la demòcrata Illinois- i s'endú estats com Kansas, Nebraska o les dues Dakota. També guanya a Florida, que compta amb 29 vots electorals, i a Texas, amb 38, que malgrat el seu pes electoral, semblen insuficients per tornar-lo a situar a la Casa Blanca. Arkansas, Louisiana, Mississippi i Alabama són clarament republicanes. Alaska encara no s'ha declarat, però tot apunta a una clara victòria de Trump, que s'enduria els seus tres vots.