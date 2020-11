Biden i Trump, pendents de Geòrgia, Nevada i Arizona

El futur dels Estats Units es juga en sis dels seus 50 estats. Després d'hores de recompte, càlculs i esperes, les eleccions presidencials del 2020 entre el republicà Donald Trump i el demòcrata Joe Biden es decideixen a Pennsilvània, Geòrgia, Nevada, Carolina del Nord, Arizona i Alaska, on encara es compten paperetes. [Seguiu les últimes notícies de les eleccions als EUA en directe.]

Les denúncies infundades de frau plantejades pel president durant la mateixa nit electoral, a les quals han seguit diferents recursos judicials en tres estats –dos d'ells, Pennsilvània i Geòrgia, encara sense decidir–, no han paralitzat el recompte que, com ja havien augurat tant les autoritats com els experts, s'ha vist afectat per l'elevat nombre de vots anticipats i per correu emesos.

Cada estat assigna un cert nombre de grans electors o vots electorals. Amb els que ja estan escrutats, Biden té 253 electors i Trump, 214. Se'n necessiten 270 per arribar a la Casa Blanca: Així està la contesa electoral en els estats decisius ara mateix, a les 14.30 hora espanyola:



Geòrgia (16 vots electorals)

Geòrgia, amb 16 vots electorals, és un estat tradicionalment republicà i on un demòcrata no guanya des de 1992, però aquesta vegada la contesa sembla més disputada a causa d'un possible augment de la participació d'afroamericans en favor de Biden. Amb el 96% escrutat, Trump lidera sobre Biden, un 49,6% davant un 49,1%. En aquests moments, l'avantatge de Trump s'ha reduït a uns 18.500 vots i encara en queden poc més de 90.000 per comptabilitzar, segons la CBS.



Nevada (6 vots electorals)

Amb 6 vots electorals, és un estat del desert occidental que va elegir Hillary Clinton el 2016. Amb un 86% escrutat Biden mana per 8.000 vots, amb un 49,3% davant un 48,7% de Trump. Cap candidat republicà guanya allà des de Bush el 2004. El resultat final, que podria portar Biden a la Casa Blanca, no es coneixerà probablement abans de dijous al matí.



Arizona (11 vots electorals)

Amb un 86%, Biden té un 50,5% i Trump un 48,1%. Aquí hi ha 11 vots electorals en joc. És l'estat que més debat ha generat, tradicionalment bastió republicà però que en aquestes eleccions s'augurava que podia votar demòcrata. Aquí, tant l'agència AP com la cadena Fox News han donat ja com a guanyador Biden, si bé la resta de mitjans insisteixen que encara no hi ha res decidit.



Pennsilvània (20 vots electorals)

Aquest estat vital atorga 20 vots electorals. El 89% dels vots populars ja han sigut escrutats en aquest estat industrial del cinturó d'òxid, on els dos candidats van fer una forta campanya. Trump té un clar avantatge (50,7% davant el 48% de Biden), però el seu avantatge s'està reduint. En aquest estat del nord, el president manté un avantatge d'uns 182.000 vots, però encara en queden més d'un milió per escrutar. Dimecres a la tarda, el seu avantatge era de gairebé 380.000 vots. Els vots encara per escrutar en principi podrien afavorir Biden ja que van ser per correu i dels 3,1 milions de vots postals en aquestes eleccions a Pennsilvània, el 63% van ser de votants demòcrates, destaca la CBS. Una font electoral ha indicat a la CNN que a Filadèlfia, principal ciutat de l'estat, encara queden uns 140.000 vots per escrutar.



Carolina del Nord (15 vots electorals)

Aquí hi ha 15 grans electors en joc. El 95% dels vots ja es van comptabilitzar en aquest estat tradicionalment republicà. De moment l'avantatge és per a Trump (50,1%) sobre Biden (48,6%), però els vots per correu enviats fins dimarts, dia de les eleccions, seran vàlids allà fins el 12 de novembre.



Alaska (3 vots electorals )

Els tres grans electors d'Alaska encara no han sigut atribuïts a cap candidat, però els demòcrates no hi han guanyat en dècades. Amb el 56% escrutat, Trump obté un 62,9% i Biden, un 33%.