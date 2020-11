Un centenar de persones protesten contra el tancament de la restauració i l'oci nocturn al centre de Barcelona

Un centenar de persones s'han manifestat aquesta tarda al centre de Barcelona per protestar pel tancament de la restauració i l'oci nocturn ordenat en el marc de les restriccions per frenar la covid-19. La marxa ha començat a plaça Urquinaona i s'ha desplaçat per Via Laietana cap a la plaça Sant Jaume. Es tracta d'una protesta convocada inicialment al punt de sortida de la manifestació contra les restriccions secundada pel grup autoanomenat La partida final a través de les xarxes de comunicació. Bona part dels assistents, però, han decidit no unir-s'hi en comprovar que un dispositiu policial de consideració envoltava la plaça. També a través de les xarxes el grup ha anunciat que traslladava la protesta a l'avinguda Meridiana.

A l'inici de la concentració els Mossos han registrat de manera selectiva alguns dels assistents. A més, una desena de furgonetes policials han escortat la manifestació en el trajecte cap a plaça Sant Jaume.

L'esdeveniment s'ha celebrat sense incidents, al contrari del que va passar la setmana passada quan a les acaballes de protestes similars grups reduïts de manifestants van provocar aldarull i destrosses urbanes de consideració.