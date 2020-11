El Centre de Medicina de l'Esport alerta de patologies postcovid en els esportistes

«Ara més que mai s'aconsella l'avaluació funcional esportiva per a la realització d'activitat física». És el suggeriment que fan els metges de medicina de l'esport, avalats per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat. En particular, a casa nostra, la recomanació la fa el Centre de Medicina de l'Esport al CIMETIR de la Clínica de Sant Josep, a Manresa.

La seva coordinadora, la doctora Carme Comellas, relaciona alguns problemes en esportistes, sobretot respiratoris o cardíacs, com a afectes secundaris de la covid-19. «Ens arriben esportistes pensant que estan bé i descobrim patologies postcovid, en alguns casos sense saber que l'han passat; altres que fins i tot han estat ingressats però que no són conscients d'algunes seqüeles que els poden haver quedat pel coronavirus. El més freqüent és trobar problemes a nivell respiratori, però també cardíac i fins i tot algunes anèmies».

Malgrat que es recomana que tot aquell que realitza una activitat esportiva, federada o no, sigui professional o amateur, es faci una revisió periòdica, enguany, les federacions amb més esportistes, com són les de futbol o bàsquet, han decidit que aquesta temporada no cal i donen per bona la que els seus esportistes es van fer el curs passat. Carme Comellas diu que «ho puc entendre per la situació que estem vivint, però el millor és fer-se la revisió per evitar algun ensurt i pel que pugui sorgir a conseqüència d'haver passat la covid-19. Hi ha casos que ens venen pensant que han entrenat més que mai i, aquí, el control els surt pitjor que l'anterior, amb dèficits respiratoris, per exemple. El problema és que si normalment cada estiu fem unes 600 revisions d'esportistes de tots els nivell, enguany no ha arribat a les 120».

Aval internacional

Les recomanacions de Carme Comellas estan avalades per JAMA Cardiology and European Heart Journal. En algunes de les seves publicacions afirma que «molts estudis demostrem el risc d'afectacions del sistema cardiovascular i lesió cardíaca per covid-19 associat a un augment de la mortalitat». Sobre això, Carme Comellas apunta que «hi ha moltes persones que poden haver-se infectat per la covid-19 i no haver presentat símptomes o han estat molt lleus. A partir d'aquí, l'exercici físic intens produeix un debilitament del sistema immunològic, augmentant la lesió cel·lular del miocardi. No és per alarmar a ningú, però no és sobrer una prevenció cardiològica en esportistes, tant aficionats com federats, que hagin passat o no la covid-19. És una avaluació funcional esportiva, amb especial atenció en l'electrocardiograma i, si es pot, comparar-lo amb un d'anterior per veure si existeixen modificacions que facin sospitar de l'afectació del miocardi. Si l'esportista presenta sensació de cansament, disminució del rendiment en la prova d'esforç, dolor al tòrax o palpitacions,etc., cal fer-se una analítica per valorar la lesió muscular cardíaca (troponina). També serà necessari avaluar l'aparell respiratori ja que pot haver-hi lesions associades a l'alteració del parènquima pulmonar, i fer-se proves de funció pulmonar en cas de sospita».

Com a consell més general, Comellas n'aporta un dient que «en èpoques de pandèmia, és millor fer exercici amb intensitats moderades, que milloren la immunitat, ja que l'exercici en altes intensitats afecta negativament el sistema immunitari i els esportistes es converteixen en població de risc. Si ens hi fixem, tots els esportistes d'elit es posen la vacuna de la grip perquè son immunodeprimits. En tot cas, si nosaltres detectem algun problema, adrecem l'esportista a l'especialista corresponent, ja sigui per mútua o per la seguretat social, encara que en l'actualitat han d'estar més pendents del coronavirus que d'altres malalties. En casos lleus, nosaltres fem un segon control sense cobrar res».

El Centre de Medicina de l'Esport, al CIMETIR, ofereix tres tipus de revisions però totes tres inclouen la prova d'esforç. El certificat que es dona a l'esportista té una vigència d'un any, tot i que hi ha federacions que li donen dos anys de vida, i d'altres que ni l'exigeixen. Segons Carme Comellas, «encara hi ha federacions que no obliguen a fer la revisió mèdica als seus esportistes. La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat està intentant regular el passaport esportiu, però ara, amb la pandèmia, ha quedat tot aturat. En el nostre cas, als esportistes individuals els signem els certificats cada cop que tenen un prova. Sobretot a l'estranger, fa falta el vistiplau mèdic per participar en alguns tipus de competicions».