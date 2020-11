Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 5 de novembre, "El risc de rebrot baixa amb força al Berguedà i ja no és el més elevat de Catalunya". La fotografia és per als cribratges massius de covid a Manresa, que en quatre dies han assolit l'objectiu de sis. El diari també destaca que les escoles concertades de Manresa comparteixen les dificultats de Joviat; set detinguts a Berga acusats d'estafar gent gran trucant en nom del banc; el més urgent a la C-55: desembussar Castellgalí amb una variant; Biden té la victòria a tocar, però Trump lluitarà fins al final; i el Barça avança per la Champions a tota màquina.

Titulars diversos als diaris d'aquest dijous: