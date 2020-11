Rahola es queixa a Madí de la seva poca presència a TV3 i diu que li «faran pagar» a Sanchis

Una de les converses captades per la Guàrdia Civil en el 'cas Voloh', publicada pel diari 'El Periódico', mostra com Pilar Rahola es queixa a David Madí de la seva poca presència a TV3, tot subratllant que és l'única que defensa l'espai de Junts per Catalunya. "No es tracta d'augmentar, sinó de mantenir la que hi havia, que era mínima. 10 minuts un dilluns, 10 minuts dimarts i 10 minuts al FAQS", apunta Rahola, que remarca que tot això "li faran pagar" a Vicenç Sanchis, director de TV3. Madí constata que Sanchis "juga als cavalls i creu que el cavall guanyador és l'altre", en referència a ERC, i "fa mèrits per sobreviure l'endemà". La tertuliana remarca que si Junts es manté al Govern, haurà de "controlar aquest tema".

Rahola lamenta que Carles Puigdemont, Francesc Pena i Albert Batet hagin lluitat per mantenir la seva presència a la televisió pública catalana i no ho hagin aconseguit. "Està clar que ho van fer malament en el seu moment, que ja ho reconeixen. Si governem, sigui per la via de guanyar o d'estar al govern, el primer que farem és controlar aquest tema", subratlla la tertuliana fent referència al repartiment dels mitjans públics.

Tots dos constaten que per molt que Sanchis estigui apostant pel cavall que creu "guanyador", deixarà de ser director de TV3 si ERC guanya les eleccions. "Li tallaran el cap igualment", constata Madí, moment que Rahola aprofita per dir que ERC funciona com un partit "estalinista".

També apunta que ha parlat amb Puigdemont i que aquest li ha recomanat que es quedi a la televisió pública catalana encara que estigui enfadada, perquè no han aconseguit "instal·lar en el relat públic que ERC domina TV3". En tot cas, assegura que això a partir de llavors canviarà, perquè Batet i Pena faran un "minutatge" de totes les tertúlies i faran preguntes parlamentàries sobre Empar Moliner, Sergi Sol o Toni Soler.