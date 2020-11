Els sis estats dels EUA que decidiran les eleccions

El futur dels Estats Units es juga en sis dels seus 50 estats. Després d'hores de recompte, càlculs i esperes, els comicis presidencials entre el republicà Donald Trump i el demòcrata Joe Biden es decideixen a Pennsilvània, Geòrgia, Nevada, Carolina del Nord, Arizona i Alaska, on encara es compten paperetes.

Cada estat assigna un cert nombre de grans electors o vots electorals. Amb els que ja estan escrutats, Biden té 264 electors i Trump, 214. Se'n necessiten 270 per arribar a la Casa Blanca: així és la contesa electoral a les 11 h (hora catalana):

Pennsilvània (20)

Aquest estat vital atorga 20 vots electorals. El 89% dels vots populars ja han sigut escrutats en aquest estat industrial del cinturó d'òxid, on els dos candidats van fer una forta campanya. Trump té un clar avantatge (50,7% davant el 48% de Biden), però, segons els mitjans nord-americans, la gran quantitat de vots per correu haurien d'afavorir el demòcrata, oriünd d'allà. Pennsilvània permet que els vots enviats abans de la jornada electoral siguin comptabilitzats fins i tot tres dies després del dia de les eleccions, per la qual cosa moltes paperetes podrien no entrar en l'escrutini fins a finals de la setmana.

Geòrgia (16)

Geòrgia, amb 16 vots electorals, és un estat tradicionalment republicà i on un demòcrata no guanya des de 1992, però aquesta vegada la contesa sembla més disputada a causa d'un possible augment de la participació d'afroamericans a favor de Biden. Amb el 95% escrutat, Trump lidera a Biden, un 49,6% davant un 49,1%.

Nevada (6)

Amb 6 vots electorals, és un estat del desert occidental que va escollir a Hillary Clinton l'any 2016. Amb un 86% escrutat Biden mana per 8.000 vots, amb un 49,3% davant un 48,7% de Trump. Cap candidat republicà guanya allà des de Bush el 2004. El resultat final, que podria portar Biden a la Casa Blanca, no es coneixerà probablement abans de dijous al matí.

Carolina del Nord (15)

Aquí hi ha 15 grans electors en joc. El 95% dels vots ja es van comptabilitzar en aquest estat tradicionalment republicà. L'avantatge també de moment és per a Trump (50,1%) sobre Biden (48,6%), però els vots per correu enviats fins dimarts, dia de les eleccions, seran vàlids allà fins al 12 de novembre.

Arizona (11)

Amb un 86%, Biden té un 50,5 i Trump un 48,1. Aquí hi ha 11 vots electorals en joc.

Alaska (3)

Els tres grans electors d'Alaska encara no han sigut atribuïts a cap candidat, però els demòcrates no hi han guanyat en dècades. Amb el 56% escrutat, Trump obté un 62,9% i Biden, un 33%.