Vergés dona per feta la pròrroga del toc de queda a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat per feta la pròrroga del toc de queda, que dilluns vinent esgota el període de quinze dies inicials. "Continuarà segur", ha dit en declaracions a Ràdio 4, alhora que ha apuntat que s'allargaria quinze dies més. De la mateixa manera, ha afirmat que miraran "de quina manera es prorroguen" les altres mesures. En ser preguntada sobre la possibilitat d'una obertura parcial de la restauració, per exemple les terrasses, no ho ha descartat, però ha alertat que "no es pot córrer". D'altra banda, ha augurat un Nadal "molt complicat" pel que fa a la situació epidemiològica. En aquest sentit, ha dit que els grans dinars s'hauran d'"evitar del tot" i ha instat a fer trobades reduïdes i espaiades en els dies.

Vergés ha constatat l'inici de la millora de les dades, però ha apuntat que encara no han baixat ni el nombre de casos ni la pressió sanitària. Per això, ha instat a "anar pas a pas" abans de plantejar-se relaxar restriccions. "Estem en el camí, però ara no és qüestió d'haver de córrer", ha declarat. De fet, ha dit que això seria "contraproduent" i ha apostat per mantenir les mesures per "refermar" la baixada i arribar en bones condicions a les pròximes setmanes i mesos. "Es baixa més lent del que es puja", ha recordat.

En aquest sentit, ha donat per feta la pròrroga del toc de queda i ha clarificat que s'han de mantenir "un temps" totes les restriccions per poder abaixar el nombre de casos i, en conseqüència, la pressió als hospitals i l'atenció primària.

Vergés ha tornat a descartar ara per ara un confinament domiciliari perquè les mesures existents "han de ser suficients" per reduir la incidència, sempre que no s'intenti "córrer massa" en la desescalada.

Tot i això, la consellera ha apuntat que amb les mesures actuals el missatge ja és de reduir la mobilitat a anar a l'escola o la feina, sempre que no es pugui teletreballar, i poca cosa més. Sobre les crítiques del sector cultural, ha apuntat que el que cal mirar és si una activitat comporta o no interacció social i ha fet una crida a tots els sectors a contribuir en el moment actual.

No tem pel col·lapse als hospitals

La consellera ha assegurat també que no tem per un col·lapse als hospitals perquè s'han pres mesures restrictives, tot i que ha dit que si això no s'hagués fet, la tendència era anar cap a aquesta situació.

Malgrat això, ha reconegut que s'estan desprogramant activitats en alguns llocs, però s'ha mostrat "tranquil·la" per la situació general. Sí que ha afirmat que els centres d'atenció primària (CAP) estan "desbordats", però ha defensat que des de Salut estan fent i continuaran fent un pla d'enfortiment en aquest àmbit.

Problemes legals perquè els farmacèutics puguin fer PCR

Vergés s'ha mostrat partidària que els farmacèutics "puguin fer moltes coses de salut" i "entrin molt més" en el sistema, però ha apuntat que hi ha temes legals que dificulten que puguin fer les proves PCR. Tot i això, s'ha mostrat convençuda que es podrà establir "una col·laboració que ha vingut per a quedar-s'hi".

Sobre les crítiques rebudes perquè els estudiants a partir d'ESO s'hagin d'agafar automostres, la consellera ha puntualitzat que això "no vol dir fer la prova". En aquest sentit, ha explicat que ja es va fer una prova pilot a Girona, que és poc invasiva, i que també ha de donar bons resultats a les residències.

D'altra banda, ha explicat que la possibilitat que Catalunya rebi vacunes contra la covid és una gestió que es fa a través del Ministeri de Sanitat en l'àmbit europeu, però ha afirmat que en té "aparaulades" dosis.

Un Nadal diferent

"Jo crec que patirem", ha dit Vergés sobre el Nadal, pel fet que no es podrà viure la forma habitual de retrobament familiar i grans dinars i sopars. Tot i això, ha afegit que si s'aconsegueix reduir el nombre de casos diaris, ha de ser possible que la gent visqui el Nadal aplicant les eines de què disposa.

En aquest sentit, ha parlat de "triar bé en quin moment" es veu a cada familiar, no encadenar moltes trobades i apostar per veure una part de la família uns dies i "esperar uns dies per veure l'altra part de la família".

Vergés ha dit que el millor és fer trobades tan reduïdes com sigui possible, tot i que no ha concretat si es mantindran les limitacions a sis persones, ja que ha dit que "no necessàriament importa el número exacte". Tot i això, ha descartat del tot les grans trobades i ha apostat per altres de reduïdes, més curtes –per exemple canviant el dinar amb sobretaula per una trobada a la tarda- i aplicant totes les mesures de seguretat.

Per últim, ha dit que les eleccions s'haurien de poder celebrar si l'epidèmia està "ben controlada" i es treballa per establir totes les mesures necessàries. "Les eleccions són un dret fonamental i les hem de fer possibles", ha resumit.