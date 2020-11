Biden supera Trump a Geòrgia i està a tocar dels 270 vots electorals que li donarien la presidència

El candidat demòcrata Joe Biden ha superat aquest divendres al matí al president dels EUA, Donald Trump, en el recompte a Geòrgia, i està a tocar dels 270 vots electorals que li permetrien entrar a la Casa Blanca. El demòcrata ara lidera a Geòrgia per només 917 vots de diferència amb Trump. El recompte encara continua en aquest estat i de moment no està confirmada la victòria de Biden, però si guanyés, Trump només podria aspirar a l'empat. De fet, l'ajustat recompte genera discrepàncies entre els mitjans dels EUA sobre els vots electorals que té cada candidat: d'acord amb el recompte d'AP, que dona als demòcrates Arizona, Biden obtindria amb Geòrgia l'entrada a la Casa Blanca.

Per la CNN i The New York Times, però, Arizona encara podria caure en mans de Trump i, per tant, amb Geòrgia Biden se situaria en els 269 vots electorals.

L'opció més ràpida i clara de victòria per a Biden –i en la que coincideixen tots els recomptes actuals – és Pennsilvània. Per ara, el demòcrata està escurçant les distàncies amb Trump en aquest estat, però l'actual president encara hi té un marge de 18.229 vots.

D'altra banda, Biden està al capdavant a Nevada amb 11.438 vots de diferència, i a Arizona per 47.052 vots –aquest últim estat, declarat blau per AP però no per la CNN. Qualsevol d'aquests dos estats donarien la victòria a Biden si obté també Geòrgia.