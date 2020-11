El Consell d'Informatius i el Comitè de TV3 denuncien les «ingerències polítiques» arran de la conversa Rahola-Madí

El Consell Professional d'Informatius i el Comitè d'Empresa de TV3 denuncien les "ingerències polítiques" arran de la conversa entre Pilar Rahola i David Madí, publicada pel diari 'El Periódico', que mostra com Rahola es queixa a Madí de la seva poca presència a TV3, tot subratllant que és l'única que defensa l'espai de Junts per Catalunya. En un comunicat, apunten que han denunciat ja les ingerències del poder polític per mirar d'apropiar-se d'espais i d'antena de TVC. Han lamentat "el desfici pel control de TV3 deixant de banda el seu caràcter de mitjà públic al servei de la ciutadania".

El Consell Professional d'Informatius i el Comitè d'Empresa de TV3 indiquen que les gravacions filtrades "posen de manifest, un cop més, el concepte patrimonial que tenen dels mitjans de comunicació públics de Catalunya".

Segons han explicat, els partits, siguin o no al Govern, tenen espais per confrontar les seves idees i propostes i les formacions amb representació al Parlament tenen espais per fiscalitzar a gestió i la programació dels mitjans públics. En aquest sentit, apunten que els professionals de la CCMA també hi contribuiran. "En el cas dels Serveis Informatius, les redaccions de TV3 i Catalunya Ràdio podran empènyer cap a la professionalització de les direccions d'Informatius a través de la facultat, atribuïda als consells professionals, de convocar referèndums no vinculants sobre la idoneïtat dels nomenaments". Una mesura que es va aprovar fa un any.

En aquest context, el Consell Professional d'Informatius i el Comitè d'Empresa de TV3 han lamentat la repetició "d'un esquema de filtracions tristament habitual: en el marc d'una causa, la Guàrdia Civil punxa telèfons i enregistra hores de converses privades. Més endavant, fragments de les converses que no tenen res a veure amb la causa són pertinentment empaquetades i filtrades. En aquest cas", afegeix el comunicat, "presumim, amb vocació de causar perjudicis polítics i sense cap mena d'interès a millorar els mitjans de comunicació públics de Catalunya".