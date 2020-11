La fiscalia obre una tercera investigació a Joan Carles I

La fiscalia del Tribunal Suprem obrirà una tercera via d'investigació al Rei emèrit, que se suma a l'oberta en relació amb la presumpta comissió de 65 milions d'euros cobrada per Joan Carles I de la mornarquia de l'Aràbia Saudita i a la relativa a les despeses pagades amb targetes opaques, segons va informar la mateixa fiscal general, Dolores Delgado, en una trobada amb els mitjans en la qual la va acompanyar el fiscal cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón.

Les noves diligències, van explicar, parteixen de l'avís del Sepblac (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries) el que permet deduir que els fets la investigació dels quals comença ara podrien ser constitutives de blanqueig i delicte fiscal o, almenys infracció administrativa. Aquesta actuació es produeix just per determinar si hi ha indicis de delicte i és necessari interposar una denúncia o querella contra el monarca.

La investigació serà oberta directament a la fiscalia del Tribunal Suprem, a causa de la condició d'aforat del Rei Joan Carles, que va perdre la inviolabilitat que li conferia la direcció de l'Estat a l'abdicar i ara és simplement aforat davant la Sala Segona de l'alt tribunal. Aquella prerrogativa, no obstant, el continua protegint en la seva actuació anterior al juny del 2014.



Relacions enterbolides

Les relacions entre Fiscalia General de l'Estat i Anticorrupció semblaven enterbolides per alguns episodis que han coincidit en el temps. Un ha sigut la pèrdua de la plaça a la Fiscalia Especial d'un dels fiscals del 'cas Villarejo' i l'altra la relativa a les targetes utilitzades per Joan Carles I.

Perquè tota sospita quedi rebutjada, Delgado va anunciar que per aconseguir incorporar l'operativitat i els mitjans específics per lluitar contra la criminalitat econòmica amb què compta la Fiscalia Anticorrupció, Luzón, que explica amb categoria de fiscal de Sala, s'incorporarà als indagacions del Suprem.

És a dir, que a diferència de les diligències relatives als 65 milions d'euros saudites, ara formarà part de l'equip de membres del ministeri públic creat sota la supervisió del fiscal de Sala delegat d'assumptes econòmics, Juan Ignacio Campos. El motiu, van explicar, és que aquella investigació estava pràcticament conclosa, i la segona, molt avançada, així que la seva contribució serà rellevant. La tercera es troba en fase molt embrionària.



Més places

A més, la fiscal general de l'Estat va assegurar que per reforçar la fiscalia especial se l'havia dotat de vuit places més. Una d'aquestes places és a la que optava Ignacio Stampa però per a la qual no va aconseguir cap vot. A Miguel Serrano, l'altre fiscal del 'cas Tàndem', el principal imputat del qual és l'excomissari José Manuel Villarejo, s'hi afegirà César de Rivas.

Preguntada sobre si podia interferir d'alguna manera en la seva actuació que el bufet de la seva parella, l'exjutge Baltasar Garzón, defensés a alguns dels excomissaris imputats, Delgado va respondre que ella no participava en aquesta causa, però que, a més, s'apartaria de qualsevol per preservar la imatge d'imparcialitat de la institució que dirigeix.



Dues diligències alhora

Malgrat haver-se conegut aquest divendres la tercera via d'investigació oberta a Juan Carlos no és probable que les tres coincideixin en el temps, perquè la primera, la relativa a les presumptes comissions de l'AVE a la Meca, previsiblement es tancarà cap a Nadal pel que fa al Rei emèrit, al no haver-se apreciat indicis de delicte comès posteriorment a la pèrdua de la inviolabilitat.

Això significarà que les diligències retornaran a Anticorrupció perquè prossegueixi la investigació pel que fa als empresaris o altres persones que van poder participar en el delicte de corrupció en les transaccions internacionals que podria haver-se comès. Si arriben a aquesta conclusió, les diligències es transformaran en querella, imprescindible per perseguir judicialment aquest tipus de delicte.