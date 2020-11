Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"Condemnat l'exalcalde de Montbui per desviar fons destinats a països pobres" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 6 de novembre. La fotografia és per a la manifestació del món de la cultura a Manresa per reclamar respecte. El diari també destaca que ajuntaments i Consell del Berguedà no es posen d'acord sobre els ajuts al comerç; Catalunya ja ha fet el pic de la segona onada, però mantindrà les restriccions; entrevista a Antònia Flor, especialista en infeccions a la Fundació Althaia de Manresa; Biden espera Nevada, Pennsilvània o Geòrgia per ser president; Berga il·luminarà el castell després de cinc anys; i Nil Sabata, la segona vida d'una promesa bagenca del bàsquet.

Titulars diversos als diaris d'aquest divendres: