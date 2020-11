Milloren tots els indicadors de la Covid a Catalunya però pugen els ingressats a l'UCI en incorporar els privats

El risc de rebrot baixa 11 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 720, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,93, com la incidència a 14 dies que retrocedeix a 810,82 (818,11 en l'anterior balanç). En paral·lel, s'han declarat 4.271 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 294.703 des de l'inici de la pandèmia. L'11,21% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 61 noves morts, amb un total de 14.543. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.621 ingressats per covid-19 (-104) i 551 a l'UCI (+80), tenint en compte que des d'aquest dissabte s'incorporen els crítics de centres privats.

El risc de rebrot ha tornat a baixar, ho ha fet 11 punts i queda fixat en 720. Era de 986 entre el 21 i el 27 d'octubre. L'Rt també baixa i es manté per sota de l'1, en concret en el 0,93 (-1 centèsima). La setmana anterior era d'1,31. La incidència a 14 dies és de 810,82 entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre i, tot i que baixa, es manté per sobre dels 783,04 de l'interval anterior (21-27 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 28 d'octubre al 3 de novembre n'hi va haver 28.461, xifra inferior al període anterior, del 21 al 27 d'octubre, quan se'n van detectar 33.976. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 369,60 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (441,22).

Durant l'última setmana s'han fet 222.803 proves PCR i 52.850 tests d'antígens, dels quals un 11,21% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (13,09%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,88 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 294.703 casos, 265.244 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 61 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.543: 8.917 en hospitals o sociosanitaris (+35), 4.254 en residències (+5), 886 en domicilis (+3) i 486 no classificades (+18). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre s'han declarat 413 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 262.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.720 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 21 i el 27 d'octubre, hi va haver 2.288 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 173 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 20.572. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 22.503. En total, han mort 6.890 persones (+23).

Regió sanitària de Barcelona: El risc de rebrot baixa 14 punts i 13 morts més

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 61.204 (816 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 69.518 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.814 persones a l'àrea, 13 més.

El risc de rebrot segueix baixant, ho fa 14 punts en 24 hores i se situa en 672. El de la setmana del 21 al 27 d'octubre era de 945. L'Rt baixa una centèsima fins al 0,93 (la setmana anterior era d'1,30), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 323,85 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 730,32, pels 734,61 de la setmana anterior. A la regió hi ha 434 persones ingressades (-1). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les xifres disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 28 d'octubre al 3 de novembre es van notificar 126 morts i van ingressar 450 persones. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 70 i van ingressar 412 persones.

Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 15 punts, 12 morts més i 820 ingressats (-55)

La regió metropolitana nord suma 68.027 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (1.058 més que en l'últim balanç) i 74.597 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.339 morts des de l'inici de la pandèmia (+12).

El risc de rebrot cau 15 punts en 24 hores i se situa en 729. Durant l'interval de set dies anterior era de 1.043. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa una centèsima, fins al 0,89. La setmana del 21 al 27 d'octubre va ser d'1,31.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 369,24 per cada 100.000 habitants, quan era de 461,88 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 831,12 i era de 807,58 entre el 21 i el 27 d'octubre. Segons les últimes dades, ara hi ha 820 pacients ingressats (-55).

Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre van ingressar 848 pacients i es van declarar 106 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 742 i es van declarar 59 defuncions.

Regió metropolitana sud: el risc de rebrot baixa 17 punts, 2 morts més i 367 hospitalitzats (+10)

La regió metropolitana sud suma un total de 46.578 confirmats per PCR o TA (721 més en les darreres hores) i 52.550 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.600 (+2). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre es van declarar 53 defuncions, per les 46 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 17 punts i se situa en 685. En el període del 21 al 27 d'octubre va ser de 880. La velocitat de propagació del virus es manté en 1.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 329,30 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 698,25 mentre que en l'interval anterior era de 679,95. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 367 pacients ingressats per la covid-19 (-+10).

Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre van ingressar 379 pacients. La setmana anterior van ser 283 hospitalitzats.

Catalunya central: el risc de rebrot puja 3 punts, l'RT es manté i 12 morts més

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 18.826 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 310 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 21.250 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.730 persones en aquesta regió, 12 més que en l'últim balanç. S'han notificat 41 defuncions entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre, per les 16 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 3 punts i se situa en 848. La setmana anterior era de 1.106. La taxa de reproducció del virus es manté en 0,99 (la setmana del 21 al 27 d'octubre era d'1,41). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 417,97. La incidència a 14 dies és de 893,47, pels 819,72 de la setmana del 21 al 27 d'octubre.

La regió té 177 persones ingressades (-3). En la setmana del 28 d'octubre al 3 de novembre hi va haver 160 nous ingressats. En l'interval anterior, van ser 142 hospitalitzats.

Camp de Tarragona: el risc de rebrot baixa 14 punts i l'Rt es manté estable

Al Camp de Tarragona s'han registrat 15.966 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 384 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 16.760. En aquesta regió han mort 538 persones, 8 més que fa 24 hores. Es van registrar 30 defuncions entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre, 24 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 14 punts en 24 hores, fins als 770, i es manté per sota del de la setmana del 21 al 27 d'octubre (999). L'Rt es manté en el 0,95, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 396,85 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 853,14, mentre que en l'interval anterior era de 805,76.

Segons les últimes dades, hi ha 211 pacients ingressats (-16). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre hi va haver 241 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 198 hospitalitzats.

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 23 punts, l'Rt es manté i 2 morts més

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.249 casos confirmats per PCR o antígens (97 més que en el balanç anterior), 4.464 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 82 persones (+2). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre es van notificar 8 defuncions, 4 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 23 punts i se situa en 641 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 1.075. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre és de 356,81 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 810,83, pels 738,35 de la setmana anterior.

L'Rt es manté en el 0,85, mentre que la setmana anterior era d'1,52. Segons l'últim balanç, hi ha 61 persones ingressades (-1). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre hi havia 59 ingressats. La setmana anterior van ser 44 hospitalitzats.

Regió de Lleida: el risc de rebrot puja 14 punts i l'Rt supera l'1 (1,02)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 17.098 casos confirmats per PCR o antígens, 157 més. Són 17.794 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 344 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre es van notificar 2 morts, mentre que la setmana anterior van ser 12.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 14 punts en les últimes hores i se situa en 681, per sota del registrat la setmana anterior (783). La velocitat de propagació puja dues centèsimes i se situa en l'1,02, mentre que la setmana anterior era d'1,26. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 334,23 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 696,62.

Actualment, hi ha 112 pacients ingressats (ídem). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre els ingressats eren 109. En l'interval anterior eren 91 els hospitalitzats.

Alt Pirineu i Aran: pugen el risc de rebrot (+31) i l'Rt (set centèsimes)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.863 casos confirmats per PCR o TA, 31 més, i 2.032 sumant totes les proves. Un total de 46 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 31 punts en les darreres hores fins a 449. La setmana del 21 al 27 d'octubre estava en 627.

L'Rt també puja, ho fa set centèsimes i se situa en 0,92, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 247,60 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 546,49, pels 555,28 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 22 pacients ingressats (+3). Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre hi havia 23 ingressats, i 20 també en l'interval anterior.

Regió de Girona: el risc de rebrot i l'Rt baixen (-8 i -0,01, 13 morts més i 34 ingressats menys

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 27.254 (596 més) i pugen a 29.868 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 981 persones en aquest territori, 13 més que fa 24 hores. Entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre es van declarar 43 defuncions, 28 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 828 punts (-8), mentre que la setmana del 21 al 27 era de 1.150. L'Rt baixa una centèsima fins el 0,91 (1,33 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 425,69 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 936,37. Hi ha 294 persones ingressades (-34). Els ingressats en l'últim interval van ser 319. La setmana anterior van ser 237 els hospitalitzats.

Palafrugell, Vic i Martorell, municipis amb més risc de rebrot

Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.034. En segona posició hi ha Vic, amb 1.794, i en tercera hi ha Martorell, amb 1.587. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Mollerussa (1,75), Balaguer (1,54) i Sant Vicenç dels Horts (1,50). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.764), Vic (1.667) i Banyoles (1.605).