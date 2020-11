Biden, confiat que guanyarà, estén la mà a Trump: «Podem ser rivals, però no enemics»

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha assegurat que els números per guanyar les eleccions són "clars" a favor seu. "Guanyarem", ha dit en un discurs de matinada, on també ha demanat paciència fins que el recompte acabi. El demòcrata ha enviat també un missatge als republicans i, en especial, a l'actual president, Donald Trump, que per ara rebutja reconèixer cap derrota i amenaça d'impugnar els resultats. "Podem ser rivals, però no enemics. Som americans", ha dit Biden. Trump ha assegurat a Twitter que Biden no pot atribuir-se la presidència.





We may be opponents — but we are not enemies.



We are Americans. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

"Joe Biden no hauria d'atribuir-se erròniament l'oficina de president, jo podria fer el mateix. Els processos judicials tot just comencen", ha insistit el republicà."Jo liderava per molt el recompte en tots aquests estats durant la nit electoral, i aquest lideratge ha desaparegut miraculosament a mida que passen els dies. Potser aquest lideratge tornarà si prosperen les nostres demandes judicials", ha assegurat Trump.Actualment, Biden va per davant a estats clau com Pennsilvània, Nevada o Geòrgia. Segons el recompte d'AP, amb qualsevol d'aquests estats Biden seria el guanyador dels comicis.En canvi, per mitjans com la CNN, que encara no donen a Biden l'estat d'Arizona –que sí que li reconeixen AP o la FOX- el camí més ràpid a la victòria és Pennsilvània, ja que amb Geòrgia Biden es quedaria a un vot electoral dels 270 necessaris per entrar a la Casa Blanca.