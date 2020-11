Manresa i el Berguedà, per sobre de la mitjana en risc de rebrot i velocitat de contagi

Manresa i el Berguedà, per sobre de la mitjana en risc de rebrot i velocitat de contagi

La millora de dades a Catalunya afecta de forma desigual les comarques de l'àmbit de cobertura del diari. Les darreres xifres fetes públiques pel departament de Salut, que fan referència al període del 27 d'octubre al 2 de novembre, mostren com tant el risc de rebrot com la velocitat de reproducció continuen empitjorant a Manresa i situen la ciutat clarament per sobre de la mitjana catalana.

Així, si la mitjana catalana de risc de rebrot es troba, sempre segons les darreres dades de la Generalitat, en 731, a Manresa és de 876.

La taxa intenta preveure els casos que hi podria haver en els propers 15 dies. És una dada comptada per cada 100.000 habitants i, si es fa una regla de tres, s'obté que la xifra de nous contagis a la ciutat pot créixer en 698 durant les dues properes setmanes.

Manresa també està per sobre de la mitjana catalana de velocitat de reproducció, amb 1,40 amb relació a 0,94. Això vol dir que en el període analitzat cada deu infectats transmetien el virus a catorze persones, mentre que la mitjana catalana era de 9 persones.

De fet, Manresa ocupava la quarta posició en el rànquing de municipis elaborat per Salut.



Una de freda i una de calenta

Al Bages també empitjoren els dos índexs un dia més, però la diferència és que el conjunt de la comarca es troba per sota de la mitjana catalana quant a risc de rebrot, amb 662 punts. Per contra està per sobre en velocitat de propagació, amb 1,15. En tot dos casos, les dades del Bages són millors que les de Manresa.

Al Berguedà, el panorama és diferent. Les dades de velocitat de propagació es troben lleugeríssimament per sobre de la mitjana catalana (0,97), mentre que el risc de rebrot ha experimentat un repunt després de sis dies a la baixa.

A més, els 1.165 punts de risc de rebrot, encara que representen una enorme millora amb relació als més de 2.500 punts del 23 d'octubre, es troba molt per sobre dels 731 punts de la mitjana catalana.



Toc d'alerta al Solsonès

Una comarca que ha donat un toc d'alerta ha estat el Solsonès, que en les dades de la Generalitat apareix amb un risc de rebrot superior a la mitjana catalana després de dies a l'alça. Els 893 punts de risc de rebrot del Solsonès van acompanyats d'una velocitat de reproducció que és d'1,37, similar a la de Manresa.

Fent un cop d'ull a les dades més globals es pot dir que l' Anoia es l'única comarca de l'àmbit de cobertura del diari que ha aconseguit situar-se a la banda baixa, mentre que el Berguedà és a la banda alta –sense encapçalar el rànquing– i la resta de comarques se situen a la banda mitjana de risc de rebrot

L'Anoia, el Moianès i l' Alt Urgell es troben a la banda baixa de velocitat de transmissió del virus, mentre que el Solsonès, la Cerdanya i el Bages es distribueixen per la banda alta. El Solsonès és la tercera comarca catalana en velocitat de contagi.