Quatre morts per covid a l'hospital de Berga i vuit al brot de Puig-reig

Quatre persones han perdut la vida per la covid-19 en l'última setmana a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Pel que fa al brot de coronavirus a les residències de Puig-reig, hi ha hagut 8 defuncions en el mateix període de temps.

Aquestes noves morts per coronavirus al centre hospitalari berguedà situen la xifra total de defuncions des de l'inici de la pandèmia en 51. Segons les dades del departament de Salut, un total de 154 berguedans han mort per la covid-19. L'hospital comarcal ha comunicat també que té 32 pacients ingressats amb el virus. Durant la setmana, han ingressat 24 pacients nous i, a més de les 4 defuncions, s'ha fet un trasllat a un altre centre hospitalari ja que l'hospital berguedà no disposa d'UCI. El centre ha donat 17 altes a pacients que han superat la covid en els últims set dies.

Divendres passat, dia en què l'hospital comunica el balanç de la covid-19, al centre hi havia 30 persones ingressades amb covid-19, al llarg d'aquella setmana s'havien ingressat 28 persones afectades pel coronavirus i s'havien donat 14 altes. Per tant, en l'última setmana l'increment ha estat de 2 pacients ingressats i els ingressos setmanals s'han reduït lleugerament, en passar de 28 a 24. Pel que fa als professionals sanitaris, actualment hi ha 3 treballadors de l'Hospital Sant Bernabé amb diagnòstic de covid-19.





Vuit morts a Puig-reig



Vuit persones han perdut la vida per la covid-19 en les dues residències de Puig-reig aquesta setmana, segons va informar aquest divendres l'ACN. La situació a les residències del municipi continua sent «complicada» i l'Ajuntament reclama professionals que es puguin incorporar a treballar, ja que els que hi ha ara «estan doblant torns i fent jornades de 16 i 18 hores diàries».

El poble berguedà ha estat una de les poblacions del país amb pitjors xifres de covid-19, tot i que ara la situació ha millorat i s'ha aconseguit reduir notablement la taxa de reproducció, que ha passat de 3 a 0,25.

De les vuit defuncions que hi ha hagut a les residències, només un dels morts serà enterrat aquest dissabte a Puig-reig, i la majoria no han estat enterrats en aquest municipi. Així, al llarg d'aquesta setmana, a les residències hi ha hagut defuncions d'interns que han estat enterrats en altres poblacions del Berguedà mateix, entre ells dos a Cercs, i també al Bages, amb dos a Manresa i dos a Navàs, i un altre difunt ha estat traslladat a Barcelona.