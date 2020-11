Trump diu que hi ha «desenes de milers de vots il·legals» inclosos al recompte de Pennsilvània

El president dels Estats Units i candidat republicà a la reelecció, Donald Trump, ha assegurat aquest dissabte que "desenes de milers de vots" es van incloure de forma "il·legal" en el recompte de Pennsilvània "i altres estats ajustats" més enllà de l'hora del tancament dels col·legis per "canviar els resultats". En una nova sèrie de piulades per avivar la seva teoria que li han "robat" els comicis, Trump ha arribat a dir que s'ha impedit "agressivament i de forma cruel" la feina dels observadors electorals, amb "bloquejos en portes i finestres cobertes amb cartrons". Segons el republicà, tot plegat "canvia el resultat electoral en nombrosos estats".

"A Pennsilvània, que tothom pensava que havíem guanyat fàcilment durant la nit electoral, el massiu lideratge que teníem va desaparèixer, sense que tingués permís per observar, durant llargs períodes de temps, el que estava passant", ha afirmat Trump.

"Van passar coses dolents dins (dels espais de recompte). Es van fer grans canvis!", ha afirmat l'actual president.

El recompte, amb les xifres actuals, mostra un lideratge de Biden en tots els estats que queden en joc, inclòs Pennsilvània.

Malgrat les acusacions de Trump, cada estat té una normativa diferent sobre fins a quin dia es poden rebre els vots per correu –que en tot cas sempre han d'haver estat segellats dins del termini de les eleccions. Així, per exemple, a Pennsilvània els vots per correu podien arribar fins aquest divendres 6 de novembre, a Carolina del Nord fins el dia 12 i a Nevada fins al dia 10.