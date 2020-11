Aragonès assegura que a l'Estat li fa «pànic» que ERC guanyi les eleccions a Catalunya

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va assegurar ahir que a l'Estat li fa «pànic» que els republicans guanyin les eleccions previstes per al 14 de febrer. «Els enemics de l'Estat i les seves clavegueres saben que, si ens va bé, l'independentisme avança i que aquest país és millor», va afirmar durant la seva intervenció al Consell Nacional telemàtic d'ERC, celebrat ahir.

Aragonès va pronosticar més «intents» de Madrid per «fer descarrilar» una resolució política del conflicte, després de l'operació 'Volhov de la setmana passada. El també vicepresident del Govern amb funcions de president va defensar l'acció de l'executiu en la lluita contra la covid-19, i va acusar l'Estat espanyol de «no estar a l'alçada» i d'anar «tard i malament».

Aragonès va defensar l'acció del seu executiu en funcions, així com les mesures i ajudes anti-covid. El vicepresident del Govern ho va aprofitar per carregar contra l'Estat espanyol, a qui va acusar de no estar «a l'alçada» i de prendre decisions «tard i malament».

És per això que Aragonès va instar l'executiu espanyol de Pedro Sánchez a aplicar una moratòria d'impostos en comptes d'incrementar la partida pressupostària de la monarquia «corrupta». Aragonès va reclamar a la Moncloa que assumeixi «totes les seves responsabilitats» i que, si no ho fa, que traspassi a la Generalitat tota la capacitat de gestió.



Operació Volhov

El coordinador nacional d'ERC també es va referir a l'operació de la Guàrdia Civil i als presumptes espionatges de les «clavegueres de l'Estat» contra dirigents independentistes, alguns d'ells d'Esquerra: «Les clavegueres de l'Estat espanyol han tornat a brollar i a atacar amb impunitat, en una nova operació político-judicial per atemorir, desestabilitzar i dividir-nos, i per empastifar el moviment pacífic i democràtic amb sospites de corrupció», va dir.

Aragonès, que ho considera «pur espionatge polític», va afirmar que aquests intents no desgastaran pas ni desmobilitzarem el sobiranisme: «No us en sortireu», va replicar a l'Estat. A més, el dirigent republicà va defensar que el seu partit és «impecable contra la corrupció», i va opinar que és per això que Espanya l'ataca: « Els fa pànic que ERC guanyi les eleccions del 14-F, perquè saben que la nostra prioritat és la independència i la justícia social».

D'altra banda, Aragonès també va confirmar ahir que aspira a ser el candidat dels republicans a les eleccions previstes per al proper 14 de febrer: «Em poso al servei d'Esquerra Republicana per ser candidat a la presidència de la Generalitat», va explicaren una carta a l'Ara. Aragonès va comentar que assumeix que li arriba el torn abans d'hora, i que fa el pas perquè «els que haurien de ser-hi, l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira, no ho poden fer a causa de la repressió».