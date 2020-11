Una desena de persones llença pintura a la façana de la Generalitat contra el tancament de la restauració

La façana del Palau de la Generalitat ha aparegut plena de pintades de vermell aquest diumenge al matí, així com el terra de la plaça Sant Jaume (Barcelona). La Guàrdia Urbana ha explicat a l'ACN que es tracta d'una acció d'un grup entre 8 i 10 persones, vinculades al sector de l'hostaleria i la restauració, en contra del seu tancament. Els serveis de neteja treballen al llarg del matí per esborrar les pintades. El gremi de la restauració ha condemnat l'acció a través d'un tuit del seu president, Roger Pallarols. Els Mossos han informat també a Twitter que han denunciat penalment a 4 persones després de la concentració i el llançament de pintura contra la Generalitat.

La protesta ha durat uns tres minuts, en una concentració que ha acabat amb el llançament de bosses de pintura vermella contra la façana de la Generalitat. No hi ha hagut cap detenció, tot i que hi havia agents dels Mossos davant de l'edifici de Palau. Els autors de l'atac han cridat consignes contra el Govern en funcions, i l'han acusat de provocar la ruïna del sector de l'hostaleria i la restauració.

Poc abans de les 12 hores, Pallarols ha condemnat els "actes lamentables que alguns impresentables han protagonitzat". "Els seus actes vandàlics i la seva lamentable violència no representen les demandes legítimes de la restauració de Barcelona", ha afegit el president del gremi de la restauració. Així mateix, ha demanat als Mossos que identifiquin els responsables d'aquests "actes injustificables" i els posi a disposició de la justícia. "Aquests delinqüents només embruten el bon noms dels bars i restaurants de Barcelona", ha conclòs.

En una piulada posterior, els Mossos han informat que han denunciat penalment quatre persones pels llançaments de pintura contra la façana del Palau de la Generalitat.

Les mesures del Govern per frenar l'augment de contagis de covid-19 han afectat diversos sectors, i el de la restauració i l'hostaleria han estat dels més afectats. Els bars i restaurants van haver de tancar el 16 d'octubre, i des d'aleshores només poden oferir servei per emportar.