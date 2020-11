Kamala Harris: «Seré la primera dona en aquest càrrec, però no l'última»

La demòcrata Kamala Harris, vicepresidenta electe dels Estats Units, ha defensat aquest diumenge de matinada que malgrat que ella pot ser la primera dona a assumir aquest càrrec no serà "l'última". En un discurs a Delaware, Harris ha reivindicat "totes les dones que han treballat per assegurar i protegir el dret a votar des de fa un segle", i ha fet una menció especial a la seva mare, d'origen indi, i a les dones negres, "sovint ignorades, però que demostren ser la columna vertebral de la demòcraica" dels EUA. Harris ha recordat que "la democràcia no està garantida" i que depèn de la voluntat de defensar-la a les urnes, i ha celebrat el suport per la candidatura de Joe Biden.

"La nostra democràcia estava en joc a les urnes, l'ànima dels Estats Units estava en joc, i el món ens mirava ,i vosaltres heu ofert un nou dia als EUA", ha assegurat Harris.

La futura vicepresidenta ha remarcat el "missatge clar" que han enviat els votants. "Heu escollit esperança, unitat, decència, ciència i, sí, la veritat", ha assegurat.